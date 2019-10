Abusó de sobrina de 13 años: está en libertad

Una nena, de 13 años, reveló que fue abusada por su tío, de 58, en reiteradas ocasiones en una vivienda de Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón. Sus familiares descubrieron la aberrante situación al notar que la menor tenía un celular nuevo, el cual le había regalado el acusado para comprar su silencio. A raíz de la denuncia, otra víctima del sujeto se animó a hablar. El hombre, quien también es su vecino, permanece en libertad y continúa acosando a la pequeña a diario.

El acusado, identificado como Julio, se desempeña como pintor en casas particulares y se acercó a la pequeña con la excusa de llevarla a trabajar con él los fines de semana para que aprenda a "ganarse la vida de a poco". Durante esos encuentros, comenzó a persuadirla y a acercarse a ella cada vez más. Una tarde, la invitó a su casa, situada en la calle Rivadavia al 460, con el pretexto de tomar mate y aprovechó la situación para abusarla sexualmente. Estos sometimientos se repitieron hasta que la familia de la víctima descubrió lo que estaba pasando.



"Invité a mi sobrina a almorzar y descubrí que tenía un celular nuevo. Me dijo que se lo había regalado este hombre y, en ese momento, empecé a sospechar. Llamé a una amiga, que es catequista y trabaja con nenes, para que me ayude a hablar con ella. Después de varios encuentros, la nena quebró en llanto y reveló que este tipo la estaba tocando, la tenía amenazada y le regalaba cosas para comprar su silencio", dijo Miriam, de 50 años, una de las tías de la víctima.



"Una vez que le comuniqué lo sucedido al resto de la familia, otra de mis sobrinas, que tiene 24 años, confesó que este hombre la había abusado cuando tenía 12 y que también intentó comprar su silencio con regalos. Con el tiempo, ella pudo salir sola de esa situación. No podemos creer que este tipo se aprovecha de nenas desde hace tanto tiempo y sigue libre", agregó.

En tanto, en un intento por seguir aportando pruebas, brindaron una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que tuvo la nena con el acusado, en la que el hombre le dice: "¿Qué me das de tu cuerpo hermoso?". Al no obtener respuesta, continúa: "Bueno, buenas noches. Ya me acuesto. Nos vemos el domingo. Apago el celular", "¿No vas a contestar mi pregunta?", "¿Me esquivas?", "Ok, que tengas buenas noches".

Un fragmento de la aberrante conversación.



"Tenemos pruebas, revisamos el celular de la nena y encontramos mensajes obsenos y todo tipo de propuestas de este hombre que tiene 58 años y una familia. Es un perverso que tiene que estar preso para no seguir arruinando la vida de las menores", manifestaron.



Pese a que ya se realizaron las denuncias correspondientes en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de La Plata, el acusado no solo sigue en libertad sino que se sigue acercando a la vivienda de la víctima y no para de acosarla, según relataron los familiares a Crónica.

"La Justicia es muy lenta, este hombre ni siquiera fue notificado sobre lo sucedido y no queremos intervenir, puede hacernos cualquier cosa. La nena no puede ni salir del patio de su casa. El otro día, este tipo se acercó a la vivienda, la vio y empezó a gritarle, le dijo que le responda los mensajes, no para de acosarla. Los padres presenciaron la situación y lograron echarlo, sin embargo, no sabemos si la próxima vez vamos a tener la misma suerte", expresaron.

Al concluir, agregaron: "Le arruinó la vida a una nena y no puede estar en libertad. No puede ser que vivamos con miedo, el que tiene que tener miedo es él. Necesitamos ayuda desesperados. Este tipo tiene que estar tras las rejas".

