Macri en Olavarría: “Uno está con la familia y la vida o con los delincuentes y el narcotráfico”

“No alfojes”, “Si, se puede” y “Mauricio la da vuelta”. Los carteles en apoyo a la reelección de Macri y las banderas argentinas flameando bien a lo alto coparon el Paseo Jesús Mendia, en la localidad bonaerense de Olavarría, donde miles de personas se congregaron este sábado al mediodía para demostrarle su apoyo al Jefe de Estado, en medio de la campaña presidencial.

Con el objetivo de revertir el resultado de las PASO, el Presidente apuesta a mostrarse cerca de la gente y a nutrirse de las manifestaciones callejeras. Este fin de semana, la cita fue en el interior de la Provincia.

Macri arribó puntual, minutos después de las 13 horas, junto al intendente local, Ezequiel Galli; y saludó con un golpe de manos todas las personas que formaban una especie de cordón que conducía al escenario central, ubicado frente a la Municipalidad.

Mientras Galli arengaba al público y se mostraba convencido de “dar vuelta la elección para defender la República”, la gobernadora María Eugenia Vidal se subió al escenario y rápidamente tomó la palabra.



“Durante muchos años a los bonaerenses nos decían era imposible que una mujer gobernara la Provincia, que era imposible pelear contra el narcotráfico, quera era imposible que hubiera SAME y ambulancias para todos, que era imposible que llegaran las cloacas y los paneles solares. En estos 4 años hicimos posible todos esos imposibles. Nuestro ‘sí, se’ puede no es un slogan”, aseguró Vidal, ante una multitud apostada debajo de un cielo cubierto que contenía la tormenta.

La gobernadora recordó que gracias al Presidente se hicieron las obras que la gente venía demandando desde hacía 50 años. Y remarcó que los políticos de Juntos por el Cambio “son honestos y trabajadores”.

“En estos pocos días que faltan para el 27 de octubre, les pido que hablen con sus familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo para darla vuelta. El momento es ahora”, arengó Vidal. Y pidió: “Hay que convencer a los que faltan porque vamos a dar vuelta el futuro de nuestros hijos”.

Veinte minutos después de haber comenzado el acto, Macri tomó el micrófono y señaló: “El Gato aguanta”. Mientras la gente tarareaba “hay gato para rato” y “el gato no se va”...Macri los interrumpió y destacó que no hay ningún interés económico detrás de la manifestación. “Acá no hay choripán”, aseveró.

El Presidente dijo que no va a parar de trabajar para “lograr la Argentina que nos merecemos” y recordó que desde hace cuatro se propuso ser parte de la solución de los problemas. Sin embargo, admitió que desde abril del año pasado los más afectados por la crisis fue la clases media. “El esfuerzo no fue en vano. Estamos parados sobre bases más sólidas que nos van a permitir crecer. Lo que viene es crecimiento y generación de empleo. Todo esto no se basa en palabras o sueños, se basa en hechos concretos que ya hemos logrados”, señaló Macri mientras detallaba algunas de las obras de infraestructura que se llevaron adelante en Olavarría.

Además, remarcó que no tiene doble discurso con respecto al narcotráfico: “Uno está con la familia y la vida o con los delincuentes y el narcotráfico”. Durante su discurso, Macri se mostró escoltado por Vidal y acompañado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti; y los candidatos a diputados bonaerenses, Cristian Ritondo y María Luján Rey.

“Vamos a hacer historia porque lo vamos a hacer juntos. Quiero que todos escuchen que ‘sí, se puede’. Gracias por creer que vamos a cambiar la historia para siempre. Gracias a todos y Viva la Patria”, concluyó mientras la gente cantaba “Argentina, Argentina, Argentina…..”

Con información de www.infobae.com