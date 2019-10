Nuevo exabrupto de Elisa Carrió durante un acto de campaña

La cofundadora de Cambiemos y diputada nacional, Elisa Carrió, volvió a cometer un exabrupto durante un acto de la Coalición Cívica del que participó, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el barrio de Palermo.

“Dios para que vos puedas servirlo te despoja de todo. Y a mi me despojó de todo. Hasta me puso una panza enorme para que nadie crea que yo era linda. Sino no iba a ser gorda, iba a ser puta”, aseguró.

Mientras habla se escuchan las risas de los presentes en el acto. Detrás de ella la escuchaban Rodríguez Larreta, los legisladores de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro.

El hecho ocurrió a principios de octubre pero el video con su polémica frase se viralizó este fin de semana.

No es la primera vez que “Lilita” expresa una frase desafortunada en público. Durante la campaña electoral a nivel nacional la diputa tuvo varios exabruptos. Uno de ellos fue cuando se peleó con un grupo de periodistas que la esperaba a la salida de la Quinta de Olivos. “Estoy siendo demasiado amable. O pasan o los tumbo”, les dijo, molesta por las preguntas constantes de los movileros.

En agosto, durante una entrevista televisiva, pronunció otra frase desafortunada en referencia al periodismo. Fue diez días después de las elecciones primarias y en el medio del momento más tenso de la crisis económica que tuvo el gobierno nacional. “Vamos a condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al Presidente”, sostuvo.

Otro hecho la tuvo como protagonista cuando viajó a Córdoba para apoyar candidatura a gobernador del radical Mario Negri. Durante un discurso en abril de este año hizo alusión al ex gobernador, quien falleció el año pasado: “Gracias a Dios se murió De la Sota”.

Sus palabras fueron durante un acto en Cruz del Eje cuando fue consultada por las denuncias contra sus colegas en el sistema político y remarcó que si el ex gobernador viviera "sí sabrían lo que es una denunciadora". "Lo que todo Córdoba tiene que plantearse es quién maneja la droga a partir de ahora", afirmó.

Pocas horas antes de aquella frase contra De La Sota, la dirigente de Cambiamos había apuntado contra el gobernador de Santa Fe, y candidato del socialismo en las elecciones de este año, cuando dijo que “votarlo a él es votar a Los Monos”, en referencia a una de las bandas narcos más peligrosas del país, que mantuvo su poder en Rosario durante dos décadas.

Con información de www.infobae.com