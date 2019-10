Daniel Scioli dio ganador a Alberto Fernández del debate presidencial: “Si alguien podía tener dudas ya no las tiene”

Fue el invitado sorpresa del candidato del Frente de Todos. El ex gobernador bonaerense debatió con Macri en 2015.

Daniel Scioli fue el invitado sorpresa en el debate presidencial de Santa Fe. Lo invitó Alberto Fernández, que lo incluyó como uno de sus 15 acompañantes con acceso a la sala donde expusieron los seis candidatos presidenciales.

Ya finalizado el debate, Scioli, en TN, consideró que "si alguien podía tener dudas (sobre a quien votar) ya no le quedan", en referencia a su consideración de que fue Alberto F. "el ganador".

El ex motonauta dijo que fue una "debilidad" de Macri "no poder mostrar los logros y avances concretos sobre los que se había comprometido" como la baja de la pobreza. Y señaló: "Me decían que yo estaba mintiendo en esa oportunidad cuando advertía lo que iba a hacer".

Scioli consideró que Alberto se impuso sobre Macri en el debate porque "habló de la vida real de la gente" y porque le habló "a los trabajadores, a los jubilados, a clase media". Y añadió: "Yo ya había adelantado que detrás de la palabra 'cambio' venía este brutal ajuste".

La invitación de Scioli, por pedido expreso de Fernández, apareció como una reivindicación al ex candidato presidencial y, al mismo tiempo, un recurso de campaña. "La presencia de Daniel es un recuerdo vivo de las mentiras que dijo Macri en el debate del 2015", explicaron en el staff albertista.

"Yo debería decirle a Macri: 'En qué has convertido la Argentina'", aseguró el ex gobernador en su entorno en un giro de aquella frase que pronunció el ahora presidente en el debate de 2015 donde le dijo a su rival "en qué te han convertido, Daniel".

