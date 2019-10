Martín Liberman se casó con su ex bailarina de "ShowMatch"

En el 2014, Martín Liberman participó en el "Bailando" con Ana Laura López. Lo que para ese entonces no sabía, es que esa mujer iba a ser su futura esposa. Cinco años más tarde y después de separarse de Marcela Greco, la madre de su hijo con quien estuvo 16 años, el conductor dio el sí con su expartener.

El festejo se realizó el sábado por la noche en el Tattersal de Palermo tras pasar por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires. En la ceremonia hubo varias figuras como Mariano Iúdica, Sergio Goycochea, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Fernando Burlando y Barby Franco, Alina Moine, Vanesa García Millán, Toti Pasman, Gustavo López y Mica Vázquez, entre otros. "Estábamos los dos separados. Estuve cuatro meses invitándola a tomar algo, pero no había caso. Un día ella me escribió: ‘Desapareciste’, y yo le contesté: ‘Y sí, si no me das bola, desaparezco’. Entonces ese día nos encontramos y ya no nos separamos nunca más", manifestó el periodista en mayo de este año luego de anunciar que al concurrir a un show de Cristian Castro, López era una de las bailarinas y al saludarla, no pudo separarse nunca más.

Martín Liberman y Ana Laura López dieron el sí

Liberman, después de dos años en pareja, blanqueó su amor con la bailarina a principios del 2019 a través de su cuenta de Instagram: "Así, siempre @anitalauralopez. Que empecemos juntos los años toda la vida. ¡Te amo!".

A su vez, el romance comenzó entre las luces y las cámaras de ShowMatch cuando cerraron su coreografía con un imponente beso frente a la madre del hijo del comentarista, quien en ese entonces, aún era su esposa.

Fuente: Diario Show