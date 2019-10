A Macri ya no le alcanza la pesada herencia y ahora culpa a la herencia de los últimos 80 años

En el marco del primer debate presidencial, Mauricio Macri defendió su gestión en materia económica y afirmó estar lidiando con problemas que la Argentina arrastra hace ocho décadas. “Desde hace 80 años que el dólar es una obsesión para los argentinos”, remarcó el mandatario.

Con respecto a la toma de deuda y en respuesta a Alberto Fernández, Macri indicó que "dos de cada tres pesos" que su administración tomó de deuda fueron "para pagar deuda del gobierno anterior, y el peso restante fue para pagar el déficit fiscal, que "no hemos podido reducir totalmente", admitió,además de señalar que en su gobierno "la deuda creció un 26% del PBI".

“Sé que el último año y medio la carga fue muy grande. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante; el esfuerzo no fue en vano, por más que uno no lo sienta en el bolsillo, estamos mejor. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%”, deslizó.



“Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento, quiero que quede claro: dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deuda del gobierno anterior y el peso restante fue para reducir el déficit fiscal”, dijo el presidente.

Para cerrar el bloque, el mandatario volvió a cargar contra su contrincante peronista: “Me alegra que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Me sorprende que Alberto Fernández diga que destruí la economía. Él dijo cosas peores de la expresidente: que cerró la economía, que la dejó sin reservas, que ocultó la pobreza; digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente”.

Durante sus minutos de oratoria, Macri no se dedicó a confrontar con los demás candidatos, a excepción de Fernández, con quien protagonizó los chispazos más destacables de la noche. A él lo acusó de “haber dicho hasta hace poco que Cristina destruyó la economía y ocultó a los pobres”.

Más tarde, y durante su conclusión, el presidente lanzó: “Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador. Volvió el atril, la canchereada. El kirchnerismo no cambió: por más que se oculte y trate de mostrar algo distinto, es lo mismo. Con lo cual todo esto depende de nosotros; sabemos que tenemos problemas, pero volver a traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Hoy hemos modernizado la Argentina”.

Relaciones internacionales

Con respecto a las relaciones internacionales, el presidente dijo: “Restablecimos relaciones con la mayoría de los países del mundo, lo que nos permitió presidir el G20, recuperamos relaciones dañadas, y revitalizamos el Mercosur, lo hemos hecho con un único objetivo: trabajo y calidad de vida para el pueblo argentino”.

"Abrimos más de 200 mercados, donde todos los días llega trabajo de productos argentinos, esto recién comienza y tiene una enorme potencialidad para nuestro futuro", analizó el mandatario.

En este sentido, Macri lanzó: "Los otros candidatos insisten en no reconocer el acuerdo UE – Mercosur, que servirá para acceder a un mercado de 500 millones de consumidores".

“La expresidente Kirchner condecoró al dictador Nicolás Maduro, nosotros reconocimos al presidente Guaidó. O se está con la dictadura o se está con la democracia, y la neutralidad es avalar la dictadura”, le espetó el exjefe de Gobierno a Alberto Fernández sobre Venezuela.

Y añadió: "Cuando llegamos se habían roto las relaciones internacionales necesarias para combatir el narcotráfico. Hemos dado una batalla durísima, con récord de incautación de drogas. Tenemos claro que defender la familia argentina es enfrentar el narcotráfico".

Derechos Humanos

"Me hace feliz ser presidente de un país donde se vive en libertad, un país plural, diverso, está en nuestro ADN. Creo que en la libertad, no concibo una sociedad sin pluralidad de ideas. Siempre he gobernador para todos, y siempre defenderé los derechos de todos", dijo Macri.

Y continuó: "Históricamente hay grupos que han sido relegados. Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Lanzamos un plan nacional de igualdad, porque aunque parezca increíble argentina y cuba eran los únicos dos países sin un plan de igualdad".

"Entendemos que la violencia de género necesita un cambio cultural estructural, hemos mejorado el sistema de denuncias porque el que teníamos ni siquiera atendían el teléfono, no había estadística sobre el tema", sostuvo.

“En el gobierno anterior las víctimas de delito no tenían derecho. Tenemos claro que nuestra prioridad con las víctimas de delito y los ciudadanos, estamos contra los delincuentes, tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a la fuerza", destacó.

Educación y Salud

Con respecto a educación y salud, Macri omitió el segundo tópico y se enfocó en el primero. "Mejoramos en todas las provincias y redujimos la brecha entre los mejores alumnos y los peores", explicó en referencia a las pruebas Aprender.

En este aspecto, el presidente se enfocó puntualmente a la "revolución tecnológica" y los avances en materia de robótica. “Llevamos internet a 5 millones de alumnos, somos uno de los cinco países del mundo. Le estamos dando las herramientas a los chicos para acceder a los trabajos del futuro”, explicó.

