El nuevo apodo que usó Cristina Kirchner para burlarse de Mauricio Macri

“Es cierto que no es el más ‘chispita’ para gobernar. No será ‘chispita’ pero el problema no es ese”, explicó la ex mandataria.

En ese sentido, pidió que “no confundan a nadie” y destacó que “ahora todos le pegan al muñeco que está en el piso”. “Yo creo que fueron las políticas que aplicaron; no fueron buenas políticas mal aplicadas”, aclaró.

Al presentar su libro Sinceramente en El Calafate, aseguró que el líder de Juntos por el Cambio aplicó lo que a ella y a Néstor le “pidieron durante 12 años y medio”.



Y relató, además, que todos los años cuando visitaba la Bolsa de Comercio le pedían que “tirara abajo la restricción” que anclaba los capitales durante 365 días para prevenir la salida abrupta de los capitales golondrina. “Nos pedían que no hubiera regulaciones en materia cambiaria”, sintetizó.



La palabra “chispita” rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

En El Calafate Cristina Kirchner tiene uno de sus tres domicilios declarados, en el cruce de las calles Padre de Agostini y Los Tehuelches, un lugar al que siempre se refirió como su “lugar en el mundo”.

La primera presentación del libro Sinceramente fue en Río Gallegos antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que en la provincia coincidieron con las elecciones para gobernador, diputados y representantes del pueblo al Consejo de la Magistratura.

Fuente: Infobae