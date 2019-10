Los Concejales se están metiendo en "camisa de once varas"

Debido a que ayer fue un día no laborable con fines turísticos y que toda la administración pública no desarrolló actividad alguna, este martes se inicia la semana legislativa en el Concejo Municipal con la habitual reunión de Comisión. Los temas que se debatirán para darles despacho y que formen parte de la sesión del jueves son: Proyecto de Declaración impulsada por los concejales del Partido Frente Justicialista sobre el rechazo a las medidas referidas a la indemnización por accidentes de trabajo y un Proyecto de resolución presentado por el Bloque del Frente Justicialista sobre declarar de interés municipal el Curso “SLP en el Aula”.

Además se leerá una nota que presentó la Multisectorial Autoconvocada. con reclamos sobre Violencia de Género; una nota del senador provincial Alcides Calvo, donde se eleva copia sobre el informe de María Inés Drincovich, Gerente de Desarrollo y Servicios Comerciales de Litoral Gas y un documento del concejal Silvio Bonafede sobre el informe de la asamblea del Samco; nota presentada por el edil Lisandro Mársico respecto a temas abordados en la Comisión de Entidades de Bien Público y una nota del concejal Jorge Muriel sobre el temario desarrollado en la Comisión Asesora Municipal del Deporte.

A su vez y a partir de una nota enviada al Concejo por el partido UNIR Distrito Rafaela, los ediles deberán evaluar la posibilidad de rendir en la sesión ordinaria de este jueves 17 de octubre, un homenaje a los soldados formoseños caídos en Defensa del Orden Constitucional y que ofrendaron sus vidas en pos de ese ideal, señala la nota.

El homenaje que se propone consiste en a) izamiento de la bandera a media asta en la sala de sesiones; b)minuto de silencio; C) palabras alusivas de miembros del Concejo; d) repudio explícito a las declaraciones del señor Horacio González (ex director de la B.N. y ex funcionario kirchnerista ) en las cuales exalta el accionar guerrillero , en democracia; e)enviar copia oficial del acta de sesiones a los familiares de los soldados formoseños , como así también a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia; f) colocación en la conocida Plaza de la Memoria ubicada en barrio Villa Podio de una placa de reconocimiento a dichos soldados argentinos que ofrendaros sus vidas por una patria mejor.

Cabe señalar que el presidente Mauricio Macri se había pronunciado al respecto afirmando que el "terror y la violencia de los 70 es un capítulo oscuro" de la Argentina. Esa declaración fue formulada en el marco del homenaje que rindió a los soldados caídos en 1975 durante un ataque a un cuartel de Formosa. A su vez el primera mandatario había anunciado que el Gobierno otorgará un subsidio extraordinario por los doce militares asesinados. "Queremos vivir en una Argentina que resuelve sus conflictos en paz", señaló el Presidente, al considerar que "la violencia nunca es la solución" y que "la vida debe ser la prioridad principal". Macri se convirtió en el primer jefe de Estado en participar de de una ceremonia en recuerdo de los 12 uniformados del Regimiento de Infantería de Monte 29 que fallecieron en un enfrentamiento con Montoneros ocurrido el 5 de octubre de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

A su vez el presidente nacional del partido UNIR y candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, Alberto Asseff, expresó su adhesión al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que se llevará a cabo en el Concejo Deliberante de Rafaela el 17 de octubre.

Asseff dijo que "el ataque terrorista al Regimiento de Formosa en 1975 fue ruin. Los asesinados fueron soldados de condición humilde como Luna. Era un domingo a la hora de la siesta. Los conscriptos habían salido para sus casas. Los que permanecieron en el cuartel fueron los que tenían a sus familias más distantes y carecían de recursos para viajar. Esos soldados fueron las victimas de un ataque demente y repudiable, perpetrado durante un gobierno constitucional. Es inconcebible que aún hoy no haya habido una palabra de arrepentimiento por parte de los terroristas y por el contrario existan posturas que los reivindican. Estaremos representados por Jorge Quevedo en este homenaje tan justo como oportuno".

Ahora la decisión de permitir que este homenaje se lleve a cabo el jueves será de los ediles que de todos modos no tienen el tema en la agenda de la reunión de comisión de este martes. Puede suceder que se trate sobre tablas en la sesión del jueves siempre y cuando haya acuerdo de todos los bloques. Caso contrario, la nota de UNIR Rafaela ingresará formalmente en la sesión de este jueves y pasará para el temario de comisión de próximo lunes.

SESIONA EL

CONCEJO JOVEN

Este miércoles 16 y el próximo 23 de octubre a las 9.30 se concretarán las sesiones del Programa Concejo Joven, en donde los estudiantes de escuelas secundarias presentarán sus proyectos haciendo las veces de concejales. Cada escuela tendrá a dos alumnos defendiendo sus propuestas.

En la primera de las sesiones estarán debatiendo alumnos de las escuelas: Escuela de Educación Orientada N° 505 Mahatma Gandhi, Escuela de Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional N° 654 Dr. Nicolás Avellaneda; Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 3091 De la Plaza; Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 429 Mario Vecchioli; Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 3128 “25 de Mayo”; y la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8022 Nuestra Señora de la Misericordia

Fuente: La Opinión