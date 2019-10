Estela de Carlotto, “indignada” con el “salvaje” de Gómez Centurión: “Fue un ataque a…”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó al candidato presidencial Juan Luis Gómez Centurión, a quien tildó de “salvaje” porque dijo “disparates” y su discurso “fue casi una reivindicación del terrorismo de Estado”. Asimismo, apuntó contra el el jefe de Estado Mauricio Macri y elogió al postulante Alberto Fernández.

El debate presidencial, llevado a cabo el domingo en la Universidad Nacional del Litoral, dejó mucha tela por cortar y las repercusiones siguen apareciendo. Además del protagonismo de los representantes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, el líder del Frente NOS resaltó por sus declaraciones y propuestas polémicas en torno a los Derechos Humanos.

“Fue casi una reivindicación del terrorismo de Estado. Duele escuchar a salvajes como Centurión, ha dicho disparates. Fue un ataque a una historia comprobada, al dolor. Ha hecho ofensas sobre el genocidio y ha negado cosas que ya comprobó la Justicia”, comentó la reconocida activista, en diálogo con el programa radial “Habrá Consecuencias”.

En esta línea, y tras acentuar la “indignación que le provocó”, sostuvo que los dichos “sobre el genocidio fue casi delictivo” y exigió que se retracte el próximo domingo, cuando una segunda confrontación se realice en la Facultad de Derecho de la UBA: “Espero que este salvaje se modere y pida disculpas porque lo que dijo, que fue una ofensa a la historia”.

Por su parte, arremetió contra el actual mandatario: “Se lo ve muy avejentado por el esfuerzo que está haciendo. Como nunca trabajó, ahora está cansado. No me da lástima, me indigna que siga siendo el mentiroso de siempre“. A su vez, indicó que “los abuelos no tienen ni para comprarse los remedios” y preguntó: “¿Cómo van a pagar el celular?”.

En contraposición, aseguró que le “gustó la exposición de Alberto Fernández“. “Lo conocemos, siempre nos recibió, nos atendió y respondió satisfactoriamente. Sabemos que no nos va a defraudar y lo vamos a tener que ayudar porque su Gobierno va a tener muchas dificultades”, comentó y enfatizó: “La elección ya está definida”.

Con información de www.elintransigente.com