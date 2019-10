María Eugenia Vidal: “La campaña del Frente de Todos estuvo muy concentrada en agredir y se vio en el debate”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consideró que Mauricio Macri estuvo "muy tranquilo, muy sereno y con seguridad" durante el debate presidencial de este domingo y cruzó con dureza al Frente de Todos.

"Me parece que ha sido una campaña, especialmente del Frente de Todos, muy concentrada en agredir y eso se vio anoche en el debate. Estuvieron concentrados en agredir al Gobierno, en buscar responsables por los problemas, más que en buscar soluciones", apuntó la mandataria.

En este sentido, sostuvo, en declaraciones a radio Mitre, que "lo que importa es debatir la Argentina para adelante".

"Es un logro que haya un primer debate por ley, que no sea una decisión de cada candidato debatir o no. Lo vi a Mauricio muy tranquilo, muy sereno, con seguridad de lo que se avanzó y lo que se hizo y también con humildad para reconocer lo que falta", sentenció Vidal. ​

Y siguió: "Las políticas equivocadas se pueden cambiar, lo que no se puede cambiar es lo que uno es. Uno es o no es respetuoso, uno es o no es honesto, uno es o no es democrático. Lo que uno es tiene que ver con valores".

Además, la gobernadora aseguró que "no hay una campaña sucia" desde el Gobierno, tal como cuestionaron desde el kirchnerismo, especialmente el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof.

En otro tramo de la entrevista, la gobernadora cuestionó la presencia del ex candidato presidencial y gobernador bonaerense del kirchnerismo, Daniel Scioli, durante el debate presidencial de este domingo.

"Scioli le recuerda a los bonaerenses cuál es la propuesta para la Provincia. Sentarlo en ese lugar trasmite una idea de provincia que los bonaerenses no quieren volver. Es un pasado al que no queremos volver y que yo no creo que vuelva mejor", sentenció.

"Si Alberto es Scioli y Aníbal dice que Kicillof es como si fuera él, esa es una provincia que los bonaerenses dicen que no quieren más", sentenció Vidal en referencia a una declaración que hizo Aníbal Fernández en junio pasado.

Consultada sobre qué le generó la participación de la Iglesia en el plan del Frente de Todos contra el hambre, respondió: “Desde mi posición, no como política o gobernadora, sino como parte de la Iglesia, me gustaría que no participara de actos electorales".

Ya agregó: "Creo que está bien el diálogo si es con todos los candidatos y sino creo que es mejor que la Iglesia siga siendo un lugar donde no haya banderas políticas”.

No obstante, evitó vincular al papa Francisco con la campaña del kirchnerismo y defendió la tarea del Sumo Pontífice: “Con el Papa tengo una relación de respeto y de afecto que no viene de su tarea hoy como Papa sino mucho antes porque nos conocimos cuando era Bergoglio. Era una tarea muy comprometida con los cura villeros, la trata, acompañando a las madres de Cromañón y cualquier madre que sufriera una tragedia personal. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que haga”.

Con información de www.clarin.com