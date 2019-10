Emmanuel Álvarez Agis viaja a Estados Unidos pero negó que sea en nombre de Alberto Fernández

El economista Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas cercanos a Alberto Fernández, dijo que viajará a Estados Unidos pero descartó que vaya a reunirse con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Esta semana se realiza en Washington la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El economista aseguró que fue invitado a dar una conferencia sobre la situación de Argentina. "Voy a viajar con mi socia a verme con clientes privados", sostuvo Alvarez Agis, quien también aclaró que no lo hará en compañía de Guillermo Nielsen, otro de los economistas cercanos a Fernández.

“Cuando el Fondo hace su reunión muchos bancos hacen conferencias y me invitaron para hablar de la situación de Argentina y aprovecho para ver clientes. Pero no hablamos en nombre de Alberto Fernández. Me generaría múltiples problemas”, señaló en declaraciones a Radio La Red.

Por otro lado, en relación con la crisis de reservas que atraviesa el Banco Central, el economista advirtió que “si el drenaje persiste hasta el 10 de diciembre, el Central va a llegar debilitado. La situación no deja de ser gravísima”. De todos modos, remarcó que “la corrida hoy está mucho más restringida por el control de capitales aplicado después de las PASO, que al 98% de la gente no le afecta”.

En cuanto al pago de la deuda, dijo que "Argentina tiene que hacer pagos recién en diciembre. La manera de evitar el default es que los acreedores acepten el reperfilamiento y esa incertidumbre va a seguir un ratito porque estamos en una transición institucional y política compleja".

"El mercado tiene claro que argentina quiere pagar y el punto es que no puede pagar hoy. si le damos un poquito de tiempo, quizá pueda hacer las cosas bien y pagar", señaló.

