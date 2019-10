Scioli: “Alberto planteó cosas realistas. Macri reflejaba profunda preocupación”

El ex candidato a presidente y actual legislador, Daniel Scioli, habló sobre la participación del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en el debate presidencial en la Universidad Nacional del Litoral. En esa línea, aseguró que el exjefe de Gabinete “planteó cosas realistas”. mientras que Mauricio Macri, candidato de Juntos por el Cambio, se mostraba preocupado porque “la gente no le tiene confianza”.

“Estaba la agenda del ajuste brutal y el camino del desarrollo”, aseguró, en diálogo con Radio 10. Además, expuso que “Alberto planteó cosas realistas, no promete soluciones mágicas” y que su “dedito no afecta en la vida cotidiana de la gente”, en referencia al gesto más recurrente en la presentación del candidato opositor. Por otro lado, resaltó que “Macri reflejaba profunda preocupación en su rostro, se debe a que en 4 años no pudo mejorar la economía, la gente no le tiene confianza”.

Horas antes de este balance del debate realizado por Scioli, el periodista Gustavo Sylvestre estableció que “sin lugar a dudas un muy buen gesto político de Alberto Fernández fue el de haber llevado al debate a Daniel Scioli. Un gesto político que permite también sumarlo a Daniel Scioli a un posible elenco ministerial. También un gesto de los 4 años de Mauricio Macri, la gran estafa electoral de Mauricio Macri”.

Se refiere al inicio del debate, cuando Fernández señaló a Macri como mentiroso y explicó que aún así se encontraba en el escenario, peleando por su reelección; cuando Scioli, quien no habría mentido en las pasadas elecciones nacionales, se encontraba debajo dele escenario. “Justamente Daniel Scioli lo sufrió en carne propia: las burlas, el ninguneo, la mentira en la cara, la arrogancia, el sentirse superior de un Macri que mostraba, prometía mientras Scioli trataba de advertirle a la sociedad argentina lo que iba a hacer el Gobierno de Macri”, añadió, según consignó El Intransigente.

“Sin embargo, la mayoría de la sociedad argentina no le creyó a ese hombre, prefirió las mentiras de Macri por eso fue un muy buen gesto el de Alberto Fernández de llevarlo a la primera fila”, agregó. Por último, estableció que “sin lugar a dudas, uno de los momentos en que más mintió el Presidente fue al hablar de la deuda como lo rebatió Alberto Fernández. No puede el Presidente asegurar que su Gobierno tomó deuda para pagar deudas del Gobierno anterior cuando recibió un Gobierno desendeudado como ningún otro”.

Con información de www.elintransigente.com