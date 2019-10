Para Cristina, Macri es "chispita"

"No es la impericia de 'Chispita', es la aplicación de estas políticas, lo digo con cariño, no estoy insultando. Para mí sería fácil pegar", aclaró.

Cristina Kirchner lanzó una nueva chicana contra Mauricio Macri, y dijo que "no es de los más ' chispita' para gobernar", aunque después aclaró que lo dijo "con cariño". "No es la impericia de 'Chispita', es la aplicación de estas políticas, lo digo con cariño, no estoy insultando. Para mí sería fácil pegar", aclaró.

"Ahora resulta que todos le pegan al muñeco en el piso. Yo creo que no es así, creo que fueron las políticas que se aplicaron más allá de que es cierto que no es de los más 'chispita' para gobernar. No será 'chispita', pero el problema no es ese", dijo al referirse al hecho de que ahora se cuestione la capacidad de Mauricio Macri. Y agregó: "Me parece que están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de 'Chispita', pero no es un problema de 'Chispita, es un problema de las políticas".

El discurso de Cristina se realizó en El Calafate, durante la presentación de su libro Sinceramente, al día siguiente del debate presidencial que se hizo en Santa Fe. Como sucedió con la expresión acerca de las marcas "Pindonga" y "Cuchuflito" y con el término "Cadorna", esta chicana tuvo gran repercusión en las redes sociales y, rápidamente, se convirtió en tendencia.

Fuente: La Nación