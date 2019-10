El “Ken Humano” hizo un cambio de look y quedó igual a Luli Salazar

El joven brasileño de 35 años conocido mundialmente como “el Ken Humano“, apostó a una transformación que recibió críticas. Rodrigo Alves, como se llama en realidad, quiso cambiar su cabello tras recibir un mal diagnóstico por su nariz. Al parecer, debido a la cantidad de cirugías que realizó y dificultades para respirar expresó: “Los especialistas no pueden andar curando mi nariz todo el tiempo. Se está derrumbando y podría quedarme un agujero”.

El Ken Humano que goza de la buena vida en Europa y Asía decidió realizar un pequeño cambio de look. ¿El resultado? Se parece a Luli Salazar.

Públicamente se conoce que el Ken Humano ingresó más de 76 veces al quirófano: “La gente puede pensar que estoy loco, pero no es cierto. He tenido ayuda psicológica. Yo nací en el cuerpo equivocado. Soy exótico. Creo que la gente me mira porque me veo diferente. Sé exactamente cómo soy”.

Tras el recibir el mal diagnóstico, visitó a su peluquero y decidió ponerse extensiones. Sin embargo lo que menos imaginó es que se parecería a una mediática argentina: Luli Salazar. Por las críticas recurrió a las tijeras y quedó igualita a Khloé Kardashian. ¡Igualito a las dos!