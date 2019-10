Ley de Alquileres: Lipoveztky anticipó que habrá una nueva convocatoria para después de las elecciones

Luego de que el tratamiento de la Ley de Alquileres se cayera por falta de quórum, el diputado nacional Daniel Lipovetzky adelantó esta mañana se realizará una nueva convocatoria para después de las elecciones. “La dificultad no es tanto el contenido, sino la campaña, y no pudimos lograrlo”, confesó en una entrevista para El Destape Radio.

En diálogo con el programa Habrá consecuencias, el legislador de Cambiemos planteó que “es necesario tener una Ley de Alquileres en Argentina”. El dirigente indicó que la comisión fue convocada para debatir esta iniciativa y que hay tres proyectos a discutir. “La dificultad no es tanto el contenido, sino la campaña, y no pudimos lograrlo”, manifestó.

El integrante de la Cámara baja sostuvo que “la ley de alquileres tiene posiciones muy encontradas entre inquilinos e inmobiliarias, que hace que hace 30 años que no se puede sancionar”. Pese a que hace tres décadas que no logra avanzarse en este tema, el oficialismo no se da por vencido y buscará dar una nueva batalla después de las elecciones. “No descarto que podamos volver a convocar después del 27”, aseguró.

Lipovetzky también fue consultado por la denuncia por la entrega de subsidios clandestinos por parte de punteros del Gobierno. “Si hay un mecanismo de ayuda a la gente, no me parece mal. Sí está mal si se hace a través de terceras personas”, manifestó. A estas acusaciones al oficialismo, se suma la medida cautelar que presentó el Partido Justicialista para impedir el pago de un extra a los fiscales en cuyas mesas gane Juntos por el Cambio.

El diputado también se refirió a la movilización de personas en colectivos para que se sumen a actos del oficialismo. “Nunca he sido crítico de los micros en las movilizaciones, no me parecen mal”, aclaró. “Los micros son parte de la actividad política, no me parece mal que hayan para las movilizaciones políticas”, sostuvo. “Las marchas tienen que ver con expresiones democráticas del pueblo, más allá de que venga gente en un medio de transporte”, añadió.

Con información de www.elintransigente.com