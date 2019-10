Pampita ganó un Martín Fierro y se lo dedicó a su hija fallecida: “A mi amor, que estás allá arriba”

Desde su ingreso a los premios Martín Fierro a la Moda, Pampita se llevó todas las miradas ya que a pocos días de anunciar su casamiento, la modelo lució un impactante vestido propio de un estilo de novia. En la gala, se hizo acreedora del galardón a mejor alfombra roja y sus palabras emocionaron a todos.

Previo a anunciar a la ganadora, la conductora del evento, Valeria Mazza reconoció que la estatuilla era para alguien que había expresado su deseo de ganar. Por tal motivo, al subir al escenario Pampita reconoció lo dicho al sostener: “Sí, yo me lo quería ganar. Me lo quería ganar porque amo la moda desde que tengo uso de razón, desde muy chica”.

Dado que Pampita inició su carrera superando distintas dificultades, es que valorizó y recordó su trayectoria. “Vengo de un lugar muy chiquito, de un pueblo muy chiquito, y la moda siempre me llamó la atención, me parecía fascinante. Muchas veces no tenía un peso y me compraba una tela, me hacía algo para el fin de semana”.

Por tal motivo, la modelo destacó la contención y ayuda de su familia al afirmar que “dos grandes mujeres me enseñaron a coser, mi abuela, mi mamá, y eso sirvió para el resto de mi vida. Y lo importante es las cosas que uno sueña, que tarde o temprano, si uno las sueña con muchas ganas, se hacen realidad”.

Sin embargo, el momento más emotivo se produjo luego de agradecer a su equipo de trabajo. Visiblemente emocionada y con la voz casi quebrada, Pampita expresó: “se lo quiero dedicar a mis amores, que son los que me hacen sonreír todos los días. Mis tres varones que amo con locura, Bautista, Beltrán, Benicio, mi amor que estás allá arriba, y mi amor que estás en casa, que hoy me haces sonreír más que nunca. Gracias APTRA por este premio y que vengan muchos más”.