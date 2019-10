La abogada de Anita Co aseguró que “el entorno de Darthés le ofreció plata para retirar la denuncia”

La abogada Raquel Hermida Leyenda, quien tiene como clienta a Anita Coacci, se refirió sobre el pedido de captura que realizó la fiscalía de Nicaragua contra Juan Darthés, más específicamente en la denuncia por violación de Thelma Fardin. Cabe destacar que sobre el caso de Anita, ella fue sobreseída en la causa en la que el actor la acusó por “calumnias e injurias”, tras su denuncia por abuso.

La abogada explicó: “yo misma fui llamada por teléfono para invitarme a negociar por parte de la gente de Darthes para que diéramos por terminado el tema. Me ofrecieron plata antes de ser abogada de Anita Co y Natalia Juncos como si yo fuera una intermediaria para negociar con Actrices Argentinas, que es un colectivo independiente”.

En una entrevista con Nilda Sarli y Moskita Muerta por La once diez, destacó: “Es importante destacar que en un abuso cuando se logra la imputación de alguien es claro que hubo una investigación. Hay pruebas físicas, psicológicas, psiquiátricas, testimoniales y a eso se sumó la denuncia de mi clienta Anita Co. Nos alegra que con esto demostramos que nunca mentimos”.

Luego agregó la letrada: “el pedido de captura de Darthes va a ser muy largo, pero ya está en proceso. No puede acercarse a ningún aeropuerto ni estación de micros grande. Está civilmente muerto y profesionalmente también. Todavía no tenemos idea de cómo es el proceso. Puede ser que usen el domicilio que declaró en la denuncia de Anita Co, que es un domicilio de San Pablo. Si bien Brasil tiene una protección importante con los nacidos en el país, esto va a implicar una discusión allá, no es que van a negar inmediatamente su captura”.

Hermida Leyenda detalló: “No hay causas en Brasil, ni nunca se presentó Darthés. Yo a Burlando solamente le creo su nombre porque figura en su documento. No le creo que se presente en ninguna denuncia. Nada de lo que dijo coincidía con la realidad y no creo que pase ahora. Llegamos al sobreseimiento porque tuvimos que aportar a su señoría. La gran perjudicada fue Anita Co quien fue utilizada para tapar la denuncia de Nicaragua”.