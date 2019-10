Adiós para siempre a “Caso Cerrado”: la doctora Ana María Polo deja la televisión

Tras 18 años de emisión de Caso Cerrado, la doctora Ana María Polo decidió poner fin a una gran etapa de su vida. Con trasmisiones pactadas hasta el final de este año, la conductora reveló los motivos por los que ya no estará frente a la televisión. En una entrevista para Associated Press, la mujer de leyes reveló:

“Este es mi último año en televisión. Necesito cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco, y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también. quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas”

Respecto a su futuro, adelantó que le gustaría producir una película. Esto significa alejarse de la pantalla chica, pero no del mundo del espectáculo. Los primero detalles que contó, giran en torno a las ideas del proyecto: la vida personal de la Doctora Ana María Polo. Incluso confesó que le gustaría ser la actriz principal, acompañada de Sandra Bullock y al mexicano Humberto Zurita; y que para eso tomaría clases de teatro.

Caso Cerrado comenzó a transmitirse en abril de 2001 por la cadena Telemundo y desde esa vez, nunca más se despegó del programa la Doctora que llegó a estar en más de 20 países con sus emisiones. Incluso, en el año 2017 debutó en el mercado anglosajón con la edición en inglés “Ana Polo Rules”.

Entre tantas experiencias positivas que vivió, en la entrevista reveló la oportunidad donde uno de los “litigantes” la tomó de rehén: “Fue un momento amargo, difícil, y después, cuando revisé el episodio de Caso Cerrado, dije pero esto se nos fue de las manos, esto no lo podemos poner, algo pasó aquí”.