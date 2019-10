Ricardo Alfonsín: “Los peronistas son primos hermanos de los radicales”

El ex diputado nacional Ricardo Alfonsín se refirió a la cercanía que mantiene con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, con quien reunirá “después de la campaña”, y negó que le hayan ofrecido la Oficina Anticorrupción. “Los peronistas son primos hermanos de los radicales. El problema es que muchos radicales son gorilas”, afirmó.

Los acercamientos entre los llamados radicales alfonsinistas y la alianza peronista tuvo un primer capítulo en el restaurante Lalín, con la presencia del postulante a la gobernación del Estado, y fueron ratificados este miércoles, en un acto en Tucumán. En el mismo, el mandatario provincial Juan Manzur confirmó y “formalizó la integración al proyecto”.

“Los peronistas so primos hermanos de los radicales. El problema es que muchos radicales son gorilas y no puede reconocer nada”, aseguró el hijo del Padre de la Democracia, en diálogo con el programa radial “Crónica Anunciada”, de Futurock. Así, acentuó que “Alberto es consciente de que hay que terminar con la grieta” y confirmó que se reunirá con él “después de la campaña”.

“Yo no tengo problema en reconocer que me junto con Fernández, a diferencia de otros radicales que no pueden decir con quiénes se juntan”, manifestó. Además, desmintió los rumores que trascendieron en las últimas horas: “No me han ofrecido ser titular de la Oficina Anticorrupción en un posible Gobierno de Fernández. Creo que yo soy mucho más útil en el llano”.

Por su parte, tras pronosticar que “Cambiemos va a perder las elecciones”, le quitó importancia al “dedito” del exjefe de Gabinete: “No creo que marque autoritarismo ni nada por el estilo”. Por último, defendió a Axel Kicillof: “Lo que dijo sobre la venta de droga no fue para nada grave. Lo tergiversaron por completo y eso me dio mucho fastidio”.

Con información de www.elintransigente.com