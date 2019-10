Ricardito se dobló

Fue uno de los primeros en marcar los errores del macrismo y el hecho de que el plan económico que ejecutó el gobierno de Cambiemos llevaba al país a la debacle que se vive hoy. Con este background, el radical Ricardo Alfonsin no tiene ninguna duda de que el macrismo repetirá este 27 de octubre la performance de las PASO: "Cambiemos va a perder las elecciones, el debate no cambió nada, el que iba a votar a Alberto reafirmó su voto y el que iba a votar a Macri lo va a hacer", dijo.

En el mismo orden, y además de desestimar el motorizado no-tema del "dedo levantado" de Alberto durante el debate, el hijo de Raúl Alfonsín se refirió a la posibilidad de que Fernández lo convoque para su eventual mandato. Y de las reuniones que ambos han mantenido en el último tiempo.

"Yo no tengo problema en reconocer que me junto con Alberto Fernandez, a diferencia de otros radicales que no pueden decir con quiénes se juntan", disparó en diálogo con FM Futurock, y agregó: "No me han ofrecido ser titular de la Oficina Anticorrupción en un posible gobierno de Alberto Fernández. Creo que yo soy mucho más útil en el llano".



Además, adelantó: "Con Alberto Fernández nos vamos a reunir después de la campaña". Y agregó: "Creo que puedo ser útil desde el llano en un posible gobierno de Alberto Fernández, va a hacer falta una oposición responsable".



Por último, opinó sobre las declaraciones de Kicillof sobre la venta de drogas que "lo que dijo Kicillof no fue para nada grave. Lo tergiversaron por completo y eso me dio mucho fastidio", apuntó, y concluyó sobre este Día de la Lealtad que celebra el PJ: "Los peronistas son primos hermanos de los radicales. El problema es que muchos radicales son gorilas y no pueden reconocer nada".



Fuente: Infonews