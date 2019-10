¿Qué pasó entre Leticia Brédice y su novio? Lo denunció por violento, y se arrepintió

Una confusa situación se vivió alrededor de la actriz Leticia Brédice. Ayer se conoció la denuncia pública que hizo contra su novio, Federico Parrilla, al que acusó de ser violento con ella. De acuerdo a sus propias declaraciones en redes sociales, él fue machista y la trató mal verbalmente.

“Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche… Sé humano, no me entendés. Respetá. Pedís que te busque trabajo. Señor, entienda, respetá.

Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respetar. Pendejo con chupines“, escribió Leticia Brédice en una serie de mensajes.

De acuerdo al periodista Ángel de Brito y a varias personas de su equipo, no es la primera vez que tienen crisis de este tipo. Sería una relación cambiante y conflictiva, llena de idas y vueltas.

“No es la primera crisis que tienen. Me cuentan amigos de la pareja que la relación entre ellos es así, que van y vienen. La diferencia es que esta vez se hizo público por Leticia. No digo que sea tóxica la relación entre ellos, pero más o menos“, apuntó Andrea Taboada.

Pero… horas más tarde fue la propia Leticia Brédice la que sumó más confusión a la situación luego de que pidiera disculpas. Es que, también a través de las redes sociales, se desdijo de lo que había dicho sobre su novio y le pidió disculpas.

@Parrifx perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos. No lo merecés… @parrifx Me disculpo por generar una noticia solamente por estar enojada. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no era el medio“, escribió Leticia Brédice a través de sus redes sociales.



No quedó del todo claro si hubo o no una situación de violencia entre ella y su pareja. O si sólo se trató de una acusación fruto del enojo.