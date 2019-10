Ricardo Alfonsín: “La UCR debe trabajar para terminar con la grieta, no para azuzarla”

El ex diputado nacional Ricardo Alfonsín, quien reconoció que mantuvo contactos con el candidato presidencial Alberto Fernández, enfatizó que “la Unión Cívica Radical debe trabajar para terminar con la grieta, no para azuzarla“. Asimismo, aseveró que su partido político “lo que hizo en estos años fue actuar como un convidado de piedra” en el Gobierno de Mauricio Macri.

El acercamiento entre el denominado radicalismo alfonsinista y el Frente de Todos es un hecho. “He conversado con Alberto antes de que fuera candidato y después seguí el diálogo con Santiago Cafiero, con quien he acordado un encuentro para más adelante con Fernández. La diferencia que tengo con otros radicales es que mis reuniones se saben”, afirmó Alfonsín.

Asimismo, estas conexiones quedaron asentadas en Tucumán, cuando el partido Democracia Social se adhirió a la alianza peronista. Igual, el hijo del reconocido ex presidente afirmó que ese espacio “no es miembro de la UCR”. “Pertenecer no es sólo compartir las ideas del partido, es estar afiliado a una institución que tiene una serie de normas y quien no está afiliado, no pertenece”, explicó.

Si bien aseguró que no le “importa el futuro del partido”, sino “el presente”; comentó que la política de alianzas “recién se va a decidir cuando se reúna laConvención Nacional” y enfatizó que lo relevante es “contribuir a la solución de los problemas delos argentinos”. “La UCR debe trabajar para terminar con la grieta, no para azuzarla”, acentuó ante Ámbito.

“Me preocupa que escucho debatir a algunos radicales sobre si debemos o no continuar con Juntos por el Cambio, pero el punto es si las ideas van a seguir siendo las mismas”, sostuvo y aseguró que “más allá de las buenas intenciones”, el histórico movimiento creado por Leandro Alem “lo que hizo en estos años fue actuar como un convidado de piedra”.

Con información de www.elintransigente.com