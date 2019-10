Aprobaron la ley que reduce el monto de las multas

En el recinto de la Cámara de Senadores se realizó la Sesión Ordinaria N° 11 del Período N° 137, presidida por el vicegobernador de la Provincia, Carlos Fascendini.

Durante la sesión, obtuvo sanción definitiva un proyecto impulsado por el senador Lisandro Enrico, por el cual se modifican los artículos 26, 81, 102 y 142 de la Ley 13.169 - Código de Faltas de Tránsito de la Provincia además de derogar el art. 82 e incorporar el art. 127 bis. También, este proyecto modifica el artículo 2 de la Ley 13.133 - Ley de Tránsito. Con estas modificaciones y derogaciones, el costo de las multas viales se reduce a la mitad. Además, no se podrá impedir la transacción de un automotor por multas que aduede el titular del vehículo.

En otro orden, obtuvo media sanción un proyecto de Ley impulsado por el senador Felipe Michlig (San Cristóbal), para establecer el procedimiento de etiquetado de eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de construcción, destinados a vivienda.

También, se aprobó un proyecto de declaración autoría del senador Armando Traferri (San Lorenzo) por el cual la Cámara de Senadores declara su preocupación por la reciente sanción del Decreto Nacional 591/2019, el cual modifica los decretos reglamentarios de la Ley 24.051 que regula a los Residuos Peligrosos, para permitir el ingreso al país de "sustancias y objetos" procedentes del exterior.

Al momento de realizar homenajes y manifestaciones, el senador Ricrdo Kaufmann (Garay) recordó los hechos acontecidos el 17 de octubre de 1945, por los cuales se conmemora el Día de la Lealtad Peronista.

Por otra parte, el senador Orfilio Marcón (Gral. Obligado), recordó al ex intendente de Avellaneda, ex senador por Gral. Obligado, y ex diputado nacional por Santa Fe, Delki Scarpin, por los 18 años de su fallecimiento.

Además, el senador Miguel González (La Capital) recordó el centenario de la Universidad Nacional del Litoral, creada el 17 de octubre de 1919. También, el senador Rodrigo Borla (San Justo) destacó los 200 años de la creación de la Banda de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

El senador Rubén Pirola (Las Colonias), celebró la habilitación del servicio de gas natural en la localidad de Elisa.

Finalmente, el sendor Armando Traferri pidió un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la madre del senador José Baucero (San Javier).

Fuente: Agenciafe