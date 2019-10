Día de la Lealtad Peronista: Los gobernadores del PJ llegaron en aviones privados y oficiales al acto en La Pampa

Esta vez no se viralizó la imagen, como en Tucumán, pero al menos siete mandatarios utilizaron aviones oficiales o privados para arribar a Santa Rosa y asistir al acto del Día de la Lealtad peronista que convocó la fórmula presidencial del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Los aviones que se apreciaron en la pista del aeropuerto de la provincia tenían matrícula LV y alguno tenía Q. Las fotos circularon en las redes. La matrícula iniciada en LV se trata de un avión privado, un vuelo charter contratado. En las fotos que circularon se aprecian cinco naves de esa características.

El ex candidato a gobernador de Tucumán, José Cano puso en Twitter una foto y aseguró que estaba también el avión sanitario de esa provincia, que conduce el peronista José Manzur.

El dirigente radical además lanzó una chicana: "Ahí está el avión sanitario de Tucumán, en La Pampa, donde aterrizó hoy para un acto partidario. ¿Habrá llevado también a Verónica Magario y Fernando Espinoza?". Precisamente estos dos dirigentes fueron trasladados en el avión sanitario para el acto que realizó el PJ en el mes de septiembre.

Entre los aviones oficiales que llegaron a La Pampa estuvieron los de las gobernaciones de Santiago del Estero (LQ-BFS); de La Rioja ( LV-YLC) y de a de la Gobernación de Tucumán ( LV-BEU). Además los vuelos contratados con aviones matrícula LV-CFS (de la firma Aviajet), LV-CBK (Royal Class), LV-FUF (Baires Fly) y el LV-CPC de Pacifican Ocean, un Learjet 60 contratado por la provincia de Entre Ríos.

En las redes también se compartió la imagen de la cantidad de chorizos que se cocinaron para la ocasión.

El Frente de Todos eligió Santa Rosa para celebrar la fecha significativa para el peronismo, porque la ciudad es emblema del inicio de la unidad. Es ahí donde, en 2018, se selló el primer acuerdo entre el PJ y el kirchnerismo.

Durante el acto, Cristina Kirchner dijo que será necesario saber "en qué se fue la plata del endeudamiento que se ha tomado todos estos años". "No sería justo si no", apuntó la ex mandataria.

Alberto Fernández cerró el acto: "Estamos todos unidos porque Cristina ayudó enormemente a esta unidad, gracias Cristina", aseguró y agregó: "Estamos volviendo y necesitamos que la Argentina deje de caerse".

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Gustavo Laurnagaray