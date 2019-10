El jefe de Estado cerró a través de una videoconferencia la 55ª edición del Coloquio de IDEA, en la cual remarcó que “visto en retrospectiva, subestimé lo que es erradicar la inflación en nuestro país y lograr consensos alrededor de eso. A la hora de la verdad siempre ha sido muy difícil llegar a acuerdos para bajar el gasto, y demasiado fácil acordar para subir impuestos”.

El mandatario, que se encontraba en la provincia de Corrientes como parte de su gira proselitista denominada ‘Sí, se puede’, señaló que “la carga tributaria subió más allá de lo que puede sostener el sector productivo y la sociedad argentina”.

Con vistas al futuro, Macri consideró que “no podemos estar otros 100 años con déficit fiscal. Esos números nos golpean y nos demuestran que nos llevaron al atraso y la pobreza”. Y añadió: “Soy optimista de que el 27 vamos a ir al balotaje y terminaremos ganando la elección. Vamos a empeorar si volvemos a las políticas del pasado. Estamos todos para ratificar el rumbo”.

El presidente hizo hincapié en que “podemos crecer con energía, con agroindustria, con la industria tradicional, con el conocimiento y el turismo. Hoy redujimos el déficit que heredamos en más del 80%, exportamos más de lo que importamos, bajamos el déficit”. Y remarcó que “tenemos que salir de los impuestos que gravan a la exportación. Hoy estamos más cerca de lograr esos acuerdos, pero obviamente hay que terminar con el proceso electoral”.

Según Macri, “el mundo castigó esta posibilidad de que la Argentina vuelva al pasado. Estoy convencido de que tal como pasó en 2015 y 2017 se restablecerá un cierto nivel de confianza y podremos financiar al crecimiento. Claro que tenemos que garantizar que esta vez sí tendremos el equilibrio macroeconómico y así el crecimiento estará garantizado por muchos años”.

Al evaluar la gestión, destacó que pese a que ocurrieron cosas que afectaron el bienestar de la sociedad, por otro lado hubo hechos destacados como la mejora de la calidad institucional. “Ahora tenemos estadísticas reales, el gobierno rinde cuentas, abrió puertas con el mundo, se han permitido nuevas asociaciones con perspectivas de futuro”, enfatizó.

En cuanto a la puesta en marcha de la economía, Macri explicó que “los sectores a desarrollar están claros. Avanzamos en el sector energético y en otros para exportar. Pero necesitamos moneda, crédito y previsibilidad”.

Por último, el presidente de la Nación le dejó un mensaje final a los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA, a quienes les dijo que “hay escépticos, especialmente en el círculo rojo, que dieron por terminado todo el día de las PASO, pero yo creo que no. Esto depende de nosotros. No hemos podido darle la vuelta a una economía que recibimos en default, sin energía ni estadísticas, y con una inflación reprimida. Ya tenemos bases para crecer, el esfuerzo no fue en vano. Hay muchos millones de argentinos que lo sienten de verdad”.

HABLO LACUNZA

El ministro de Economía, Hernán Lacunza, anunció horas antes desde Washington, adonde se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que el programa con el organismo “está vigente” tras haberse cumplido con todos los objetivos acordados, y destacó que, pese al cimbronazo de los últimos meses, “el nivel de deuda no es insostenible”.

“La reunión fue el epílogo de las reuniones de trabajo de estos dos días. Vinimos a compartir nuestras proyecciones, ideas y políticas con el Fondo. Sobre todo para que, resuelta la incertidumbre electoral, no se pierda tiempo”, dijo el titular del Palacio de Hacienda a través de una videoconferencia sostenida durante el 55º Coloquio de IDEA.

El funcionario remarcó que “Argentina ha cumplido con todos sus compromisos fiscales y monetarios con el FMI, el programa está vigente. Entendemos que superado el paréntesis electoral volveremos a este sendero”.

Al momento de analizar el escenario actual, señaló que tras el resultado de las PASO se registró un cierre del financiamiento voluntario para la Argentina, “hubo un sudden stop y Argentina empezó a tener problemas de liquidez, pero no problemas de solvencia”.

Según Lacunza, el ratio deuda-PBI oscila entre el 68 y el 75%, dependiendo de qué parámetros se utilicen para la medición, y agregó que “la deuda no es insostenible, pero un problema de liquidez persistente puede transformarse en un problema de solvencia”.

El ministro llevó adelante una proyección en clave electoral y dijo que “si el oficialismo es reelecto las dudas se van a resolver y podremos volver al mercado voluntario de deuda. Si gana la oposición habrá que encarar un proceso de renegociación de la deuda. Hay que desahogar los vencimientos del próximo periodo que son muy ajustados”.

Consultado acerca de las críticas que surgen en torno al manejo de la deuda, el ministro sostuvo que “para tener una deuda más baja, que todos querríamos, tenemos que tener menor déficit fiscal”.

Hernán Lacunza también hizo alusión a la presión tributaria que experimenta la Argentina, y pese a considerar que “es alta”, destacó que “es menos alta que hace cuatro años. Bajó la presión en 3 puntos del PBI. Bajó el impuesto a las Ganancias, bajaron los impuestos al trabajo, bienes personales, retenciones a las exportaciones. Y a través del consenso fiscal se impulsó la baja de ingresos brutos y sellos en las provincias. Sin embargo, la presión sigue siendo elevada producto de un gasto demasiado elevado”.

Al momento de hacer una autocrítica de la gestión Macri, el titular del Palacio de Hacienda señaló que “la inflación y el bienestar evidentemente están como expectativas no satisfechas. En el caso particular de la inflación, si no hay equilibrios macroeconómicos en todos los frentes, el externo, fiscal y en el monetario, termina repercutiendo en inestabilidad del tipo de cambio y esto también termina afectando la inflación”.

Tras lo cual sostuvo que “los objetivos de reducción inflacionario fueron demasiado ambiciosos”, refiriéndose al esquema de metas de inflación. “La política monetaria y fiscal no fue lo suficientemente armónica para bajar esta inflación. Es uno de los principales pasivos de esta gestión”.

Entre otras consideraciones, y tomando en cuenta que la búsqueda de consensos es una de las claves del Coloquio de IDEA, Lacunza remarcó que “la protección de los más vulnerables no se negocia, es una prioridad de cualquier gobierno. Otra cosa que aprendimos por las malas y ahora vemos los beneficios es haber construido un sistema financiero más sólido. No se le pueden prestar dólares a quien no genera dólares, por ejemplo. Otro consenso es que el equilibrio fiscal es clave para no generar inflación”.

Fuente: La Prensa, sobre una nota del Periodista Gustavo García