El Concejo Municipal es una bomba de tiempo

"Vos sabes que siempre te fui con la verdad, nunca te vendí pescado podrido. Los veo muy cebados, soberbios. La verdad es que tengo temor, yo en esta no estoy", con esas palabras, quien pidió hablar con este periodista comenzó a contarnos detalles que pueden mover los cimientos de toda la estructura política de Rafaela

"El otro día Leo me dijo que le recuerde un hecho histórico vivido en la ciudad cuando el aún jugaba en pantalones cortos, acontecimiento que marco la vida política de Rafaela. Me pareció de entrada raro, yo sabía por Franco que estaba averiguando detalles de como se gestó esa maniobra, pero pensé sinceramente que no era algo serio, ahora cuando me lo preguntó directamente a mí, me quedé mal, muy mal".

"Germán está al tanto de todo, ninguno de los dos hace absolutamente nada sin el consentimiento del otro, Leo sobre todo. Germán lo consulta, pero es por las formas nada más, Leo no le dice nada que no. Yo no digo que sea un títere, pero no le dice nada que no".

"Conmigo en esta seguramente no van a contar, pero te reitero que están muy cebados y se creen dueños de la verdad, amos y señores"

"Vos sabes lo que pienso de Leo y siempre te lo dije, si tengo que apartarme lo voy a hacer, conmigo no cuentan"

"Yo a ustedes nunca los critiqué, se que no se casan con nadie, ahora les cuento todo esto por que la verdad es que me da miedo"

Toda la conversación giró en lo mismo, quizá los actores principales no se imaginaron que llegaría a nuestros oídos. Nuestro informante efectivamente siempre nos fue con la verdad, nunca nos mintió y sabemos de sus cualidades éticas y morales.

El Concejo Municipal de Rafaela es una bomba de tiempo, Leonardo Viotti y Germán Bottero no digieren la derrota electoral, ellos estaban convencidos que Viotti sería el Intendente y nunca se imaginaron que el triunfo de 2017 se diluiría en 2019, incluso hasta habían prometido cargos en la Municipalidad convencidos del triunfo.

Ahora ambos actúan con despecho y al ser la oposición "mayoría automática" , la poca formación republicana de Viotti constituye un verdadero peligro.

Vioti y Bottero están dispuestos a poner los palos en la rueda necesarios para conseguir el fracaso de Castellano, que a decir verdad, no hace nada ni está bien rodeado para revertir esta situación por demás traumatica de ser minoría absoluta.

Bregamos por que las ambiciones desmedidas de Viotti y Bottero encuentren un coto y el Concejo Municipal de Rafaela sea el ámbito de discusión de normas para el bien de los rafaelinos y no el lugar desprestigiado y denostado por el grueso de la población.