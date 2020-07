Tras intentar matarla, la exmujer del marido de Melisa Zurita la amenazó desde la comisaría

El pasado 6 de junio de 2020, Melisa Zurita se encontraba en su casa junto a su hija cuando ingresó la ex esposa de su marido, identificada como Geraldine Daiana Martínez, e intentó matar a las dos personas que se encontraban allí. Ambas mujeres forcejearon, hasta que la periodista pudo tomar a su hija y huir para pedir ayuda.



La agresora intentó escapar con la camioneta de Melisa Zurita pero no pudo, por lo que cuando llegó la policía quedó detenida. Desde aquel momento, la periodista trata de recuperarse de esa situación. Martínez se encuentra detenida en una comisaría, y en las últimas horas el fiscal pidió la prisión preventiva, por lo que podría ser traslada a un penal.

Pero luego de conocer esta información, Melisa Zurita sintió alivio pero luego recibió un llamado de un número desconocido y todo indica que se trata de Geraldine Daiana Martínez desde la comisaría: “Me estaba preparando para salir en el programa y recibí una llamada. Primero se quedó en silencio y después escuché una voz que la reconocí, era de la imputada”, comenzó contando en diálogo con Confrontados. .



“Y me dijo ‘hola’ con voz aterradora y me cortó. De inmediato llamé a mis abogados para hacer un escrito para presentarle al fiscal”, agregó. Luego, la periodista contó que efectivamente Martínez cuenta con su celular durante su detención en la comisaría.De inmediato, Melisa Zurita realizó un pedido mediante su abogado para que la acusada no cuente con un celular. “No puedo creer que teniendo la prisión preventiva siga con estas amenazas. Quiero volver a sentir paz”, expresó.



Y finalizó: “Se me puso la piel de gallina cuando recibí el llamado, me empezó a latir el corazón. No soy exagerada con lo que digo. Realmente nunca viví estrés postraumático y hoy, de acuerdo a lo que me dicen los médicos, es lo que estamos viviendo con mi hija”.