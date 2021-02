La misteriosa "doctorcita" que cobra $435878 por mes

Caminar por el centro de la ciudad es ver y escuchar de todo. Las historias que se cuentan son muchas, algunas incomprobables, pero otras, tan reales que ni siquiera hace falta ir mucho al archivo, te dicen el nombre y en el acto decís: ES VERDAD

La doctorcita ya sabe de denuncias, pero tiene la rara capacidad de reinventarse y su poder de seducción para el "curro" es alto, esa es la explicación por la que consigue cargos públicos muy beneficiosos. Su propensión al "ana ana" la convierten en la preferida de los corruptos y tránsfugas.

Ahora la misteriosa "doctorcita" consiguió que "la bequen" con un poco más de $400.000 por mes, en un cargo que en realidad da para mucho "curros", ahí está el verdadero gusto del guiso. El cargo de la "doctorcita" le permite favorecer a muchos y que algunos hagan pingües ganancias, de paso participar siempre de las mismas y hasta repartir. Su numerosa familia contenta de la vida.

Se dice que desde que la "doctorcita" aterrizó en el lugar que hoy ocupa, algunos ya se alzaron con fortunas y que por supuesto, el reparto le permite a nuestro personaje juntarla literalmente en "pala".

La "doctorcita" no solo es corrupta, tiene también la lengua larga y por ello hay muchos que la están esperando para escracharla en forma, nuestro personaje no aprendió nada de la vida.....

"A mi me hizo mucho daño, yo renuncié por ella, pero quedate tranquilo amiguito que estoy recopilando información para que cuando la denuncie el ruido de la caída se escuche como una bomba", me contó uno de los mayores perjudicados de la "doctorcita".

"A todos los chorros les pasa lo mismo, comienzan a gastar y a despilfarrar, no pueden esperar, es ahí donde va a caer, yo la voy a estar esperando, soy negro pero no boludo", me manifestó el mismo despechado laboral.



NOTA: “Los hechos y/o personajes del siguiente relato son ficticios, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, y cualquier persona que se sienta afectada o se vea reflejada, es por que en realidad tiene "cola de paja"