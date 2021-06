Ya está, dejen de joder, se muere mucha gente

La pandemia está haciendo estragos, muere mucha gente y el dolor está atravesando los hogares de muchas familias. Es verdad que estamos viviendo una guerra en contra de un enemigo invisible, pero también lo es que de nuestro lado tenemos capitanes inútiles y corruptos.

Al coronavirus se le gana de una sola manera y es con una vacunación masiva, urgente y sin que la política se meta en el medio. Hay que salir a comprar vacunas sin ideologías mediante. Toda vacuna aprobada por los principales organismos internacionales y avalada por las sociedades médicas del mundo y entes reguladores, se deben comprar sin importar la ideología política de los países que la producen.

Lo que hizo el Gobierno Nacional con la de Pfizer es inaudito y linda lo delictivo. Pusieron sobre la mesa los intereses políticos por sobre la salud de los Argentinos y eso merece ser castigado por la justicia.

El presidente Alberto Fernández y sus respectivos ministros de salud, son absolutamente responsables de las muertes que al menos se produjeron desde Enero a esta parte, por que son los que tenían que comprar las vacunas y no hacer política barata y berreta y quizá corrupta.

Es necesario que la justicia intervenga en forma inmediata y obligue al Estado Nacional a la compra urgente de vacunas a todos los laboratorios del mundo que la producen y su posterior vacunación en forma inmediata y masiva.

También son responsables los gobernadores de provincias que se mantienen en un silencio inaceptable y cómplice, no defendiendo a sus comprovincianos y si sus intereses políticos.

La oposición en Argentina también tendrá que rendir cuentas y explicar por qué no se puso firme y actuaron como las circunstancias lo ordenaban.

La única manera de ganarle al virus es con la vacuna, lo tienen que entender, no hay otra forma. Deben tener la plena seguridad, que más temprano que tarde, la ciudadanía les va a pasar factura por sus acciones, que para la ley seguramente serán delitos de estrago doloso o algún otro homicidio, o quizá no sea nada, por que ya sabemos lo que es nuestra justicia, pero para el ciudadano de a pie, el que en su mesa tiene una silla vacía, el que llora a un ser querido muerto por no haber podido ser vacunado a tiempo, no es otra cosa que el accionar de unos verdaderos y auténticos HIJOS DE PUTA...