María Eugenia Vidal se confesó y agita la interna del PRO: “Me gustaría”

La diputada nacional María Eugenia Vidal realizó este jueves una confesión que agita la interna del PRO. “Me gustaría”, admitió la dirigente del partido amarillo que integra Juntos por el Cambio, al ser consultada sobre sus intenciones de candidatearse para presidenta en las elecciones 2023. A esa carrera, ya están anotados la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También, aunque en menor medida, el expresidente Mauricio Macri.

“Por supuesto que me gustaría, pero también he dicho que no hay que poner al carro delante del caballo. Hay una Argentina urgente que no puede estar supeditada a ambiciones personales”, declaró Vidal a Cadena 3. En esta línea, la exgobernadora bonaerense dijo que va a hacer “lo que sea mejor para Juntos por el Cambio” y que eso se va a resolver entre marzo y abril de 2023.

“Voy a estar en el lugar que me toque, donde yo más pueda aportar. No estoy especulando, voy a hacer lo que sea mejor para Juntos por el Cambio y eso lo resolveremos en marzo y abril del año que viene”, manifestó la legisladora nacional, que se encuentra recorriendo la provincia de Córdoba para mantener reuniones con distintos sectores sociales, productivos y económicos.

Se trata de una gira que está emprendiendo la dirigente opositora en distintos distritos del país. Por ejemplo, el miércoles participó de una recorrida por la ciudad bonaerense de La Plata junto al expresidente Macri y el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, que aspira ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en los comicios del año que viene.

La agenda de Vidal en las provincias

En tanto, la ex mandataria provincial participó este viernes del encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que se realizó en la localidad cordobesa de Río Cuarto.

La ex gobernadora ya visitó San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego, y, tras su paso por territorio cordobés, hará lo propio en Chaco, provincia gobernada por el kirchnerista Jorge Capitanich. “Su idea es posicionarse como candidata presidencial, para este período o para el próximo. Si no lo logra, no descarta ir por otras alternativas, como ser jefa de Gobierno (porteña)”, aseguran desde su entorno.

En sus recorridas, Vidal insiste con los proyectos de ley que está impulsando en el ámbito de la Cámara de Diputados para limitar los llamados “gastos de la política”. En este sentido, incluye iniciativas para que los legisladores actualicen sus haberes con la misma fórmula que los jubilados y que se fijen topes para los gastos de funcionamiento del Congreso de la Nación.

* Para www.elintransigente.com