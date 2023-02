Tiene 84 años y cumplió el sueño de participar de una maratón de dos kilómetros

La mujer vive en Junín, provincia de Buenos Aires, en Argentina, e hizo el recorrido en 56 minutos. Ya se prepara para la próxima carrera que será el 11 de marzo.

María Manuela Dotto tiene 84 años y vive en Junín. Después de trabajar todo su vida y dedicarle tiempo a sus hijos, nietos y bisnietos, se animó a cumplir uno de sus mayores sueños: participó de una maratón y llegó a la meta.

Si bien esta fue su primera carrera, ya se anotó para la próxima que se desarrollará el 11 de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer.

Giuliana, una de sus nietas, le contó que el 17 de febrero tenía pensado correr una maratón y María quiso acompañarla. Los días previos realizó un entrenamiento para estar lista el día de la carrera. Se unió a un grupo que se juntaba en la plaza y en la pista de atletismo y allí recibió los consejos de Juan Manuel González, su profesor.

Hubo caminatas por la pista y también por la ciudad. “Yo camino todos los días entre 10 y 15 cuadras, porque me hace bien a la salud. Pero esta maratón fue un verdadero desafío”, contó María.



La mujer completó los dos kilómetros y medio en 56 minutos, y fue la persona de mayor edad en participar de la competencia y completarla.

“Cumplí un sueño”

María trabajó toda su vida cuidando a personas mayores y en tareas de limpieza. Ya jubilada, le faltaba cumplir el sueño de participar de una maratón, y gracias a su perseverancia y sacrificio, lo hizo realidad.

“Antes las carreras y las maratones eran cosa de hombres. No había lugar para las mujeres y participar de una maratón era para mí un tema pendiente. Por suerte ahora eso cambió, y cuando mi nieta Giuliana me contó que se había anotado, le dije que yo también quería participar. La verdad es que cumplí un sueño”, dijo emocionada.

Por su edad María no corrió, como los demás participantes, y completó la prueba caminando. En cada paso que dio pensó en sus tres hijos, sus siete nietos y cuatro bisnietos, sus motores en la vida. Esa familia que los domingos se reúne en su casa para agasajarla, disfrutarla y mimarla.

En cuanto a la competencia, dijo que no se cansó. “No llegué cansada a la meta y cuando me fui a dormir no me dolió nada. Mi profesor me dijo que antes de la carrera comiera un plato de pastas y cuando termino de caminar tengo que comer una banana”, detalló.

FUENTE: TN