Luis Juez le marcó la cancha a los candidatos de Juntos por el Cambio: «No se gana con TikTok o WhatsApp»

Las elecciones a nivel nacional son el gran acontecimiento del año en el arco político y diferentes dirigentes ya lanzaron su candidatura. En el caso de Luis Juez, de Juntos por el Cambio, irá por la gobernación en Córdoba, desde donde lanzó una seria advertencia para sus compañeros de espacio. El mensaje no es solo para las presidenciales, sino en un plano más amplio.

«A estos tipos que tienen el aparato, el presupuesto, no le ganás si no le ponés huevo, si no le redoblás la apuesta. Basta de quejarnos. Caminemos, hablá con el vecino. Pero este pueblo se moviliza sólo cada cuatro años si salimos campeón del mundo», aseveró el dirigente macrista, quien se mostró crítico hasta de su propio espacio.

Sobre ello, afirmó que hace su campaña «mano a mano» con la sociedad, ya que remarcó que «para ganar hay que redoblar el esfuerzo, no con TikTok o WhatsApp«. De este modo, Luis Juez apuntó de lleno contra quienes usan las redes sociales como principal canal de comunicación para su campaña, puesto que gran parte del electorado está allí.

Luis Juez contra el kirchnerismo

Por otro lado, cuestionó el acto en Plaza de Mayo que encabezó Cristina Kirchner el pasado 25 de mayo. «Podríamos haber hecho un acto nosotros, los decentes. Nos roban la plaza, el discurso, la fecha emblemática. Te roba porque dejaste la puerta abierta, porque la regalás«, criticó el candidato a gobernador de Córdoba hacia Juntos por el Cambio.

«Dejemos de andar mirando por televisión cómo Cristina Kirchner se roba la fecha patria. Ellos son ladrones con voluntad, nosotros somos quejosos profesionales. En este país los delincuentes siempre se salen con la suya y eso genera un desaliento monstruoso», completó el legislador al respecto en declaraciones radiales que compartió NA.

Con información de www.elintransigente.com