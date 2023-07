Pullaro dijo que Losada es una improvisada y no está capacitada para ser gobernadora

Maximiliano Pullaro (UCR), se refirió a las críticas que recibe dentro y fuera de su espacio político y dijo que es porque le está yendo bien en su campaña electoral.

"La inmensa mayoría de los hombres y mujeres del Partido Socialista que me están acompañando. Fui el ministro más cercano que tuvo Miguel Lifschitz y con el que más vínculo tuvo, porque trabajamos y trabajé en el área más difícil, con lo cual me duele que Mónica Fein me critique. Pero parece que en esta campaña soy víctima de críticas de todos lados, por parte de Mónica, por parte de Carolina Losada, por parte del socialismo, del gobierno, me tienen a tres fuegos", sostuvo Pullaro.

Para Pullaro, las críticas se deben a que está teniendo buenos números en su campaña electoral. "Nos está yendo bien. Todos ven que nos está yendo bien, que estamos creciendo y que estamos conectando nuestro espacio político con el electorado porque hablamos de temas concretos, no de vaguedades, decimos qué vamos a hacer en materia de seguridad, decimos qué vamos a hacer en materia de educación, decimos qué vamos a hacer en materia de producción, mostramos nuestros equipos, mostramos nuestros planes", contó el precandidato a gobernador.

Y agregó: "Indudablemente, esto hace que nuestros adversarios circunstanciales nos tengan ya como enemigos prácticamente".

"Tenemos que estar juntos para potenciar a nuestra industria, nuestro comercio, mejorar nuestra burocracia administrativa, que sea una provincia realmente innovadora, que logre dar respuestas más rápidas al ciudadano. Esa claridad que tenemos nosotros y no la tienen los otros espacios porque no dicen qué van a hacer, no dicen quiénes son sus equipos, no cuentan sus planes porque creo que la mayoría no los tiene, es que termino siendo víctima de fuego cruzado, pero bueno estoy acostumbrado y sigo adelante", siguió Pullaro.

El exministro de Seguridad dijo que para enfrentar los cambios que se vienen en Santa Fe "hay que tener carácter". "Santa Fe va a liderar el cambio que viene en la República Argentina porque vamos a tener carácter para enfrentar al gobierno nacional, para que nos dé lo que nos corresponde. Es importante que el próximo gobernador tenga mucho carácter y yo tengo carácter para enfrentar y debatir", dijo.

Con información de Aire de Santa Fe