Juan Nápoli, asesor económico de Milei: “La dolarización no será inminente pero la decisión está tomada”

En plena discusión por la viabilidad del plan de dolarización del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y también por su relación con los empresarios y el mundo de las finanzas, uno de sus principales asesores económicos, Juan Nápoli, que oficia también de enlace con esa comunidad aseguró que “la dolarización no será inminente pero es una decisión tomada” a pesar de las dudas que la idea genera en amplios sectores de la actividad económica, al tiempo que diferenció a los inversores de aquellos hombres y mujeres de negocios del círculo rojo que tienen algún vínculo con el Estado que pueden llegar a perder.

Con un pie en el avión que lo llevará a Mar del Plata para participar de la Cuarta Edición del Coloquio sobre Política, Economía y Real Estate (PEYRE 2023), un encuentro empresarial organizado por el Grupo Greco, que contará también con la presencia de Carlos Melconian, eventual ministro de Economía en un hipotético gobierno de Patricia Bullrich, el presidente del Banco de Valores y primer candidato a senador de La Libertad Avanza admitió en un diálogo con Infobae que los empresarios e inversores son uno de los públicos más esquivos para el espacio libertario.

“Es un núcleo más difícil, es cierto. Y yo, por mi posición, termino siendo un nexo. Pero también creo que hay que diferenciar: el círculo rojo es distinto de los inversores. Para los empresarios, para los que tienen asuntos con el Estado, el punto es que es más difícil para ellos”, advirtió.

— ¿Por qué lo dice, por “intereses creados” de esos empresarios?

— Lo digo simplemente porque está la posibilidad de que esos privilegios que tienen o, mejor dicho, esa relación o vínculo, no la tengan más.

— ¿Y cuál es su percepción de la llegada a los inversores? Se los advierte críticos de las ideas de Milei.

—Los inversores quieren ver hechos, no palabras. Quieren ver acción. Quieren ver disciplina fiscal y un plan para bajar la inflación, ése es su principal foco.

—En eso tiene protagonismo la propuesta de la dolarización, con la que no parecen comulgar demasiado.

— No lo sé y no es algo que a Mieli le importe. De todos modos, la dolarización no es algo inminente. Me refiero a su implementación. Es decir, la dolarización es una decisión tomada aunque llevarla a cabo tenga sus plazos.

— ¿Y qué es lo más urgente y lo que más le preocupa?

— Una gran reforma del Estado. El Estado no sólo está sobredimensionado sino que se gasta mucho y mal.

— El célebre plan motosierra.

—A mí no me gustan mucho esos títulos o adjetivos. El punto es que hay que recortar en aquellas áreas en las que se está gastando mal, donde hay ineficiencias. Llamále como quieras, pero esa es la idea.

— En ese marco, si hoy ya fuera senador tendría que decidir respecto de la modificación al Impuesto a las Ganancias. ¿Está a favor?

— Sí, estoy a favor de bajar impuestos en todo momento y en todo lugar. Votaría a favor.

— ¿Aunque sea una medida regresiva?

— Siempre a favor de bajar impuestos.

— ¿Cree que las últimas medidas del Gobierno pueden derivar en una espiralización de la inflación?

— Es probable que eso pase, cuando ya tenés una inflación de dos dígitos. En alguna medida, eso va a depender de los resultados electorales pero sí, es una posibilidad cierta.

— ¿A qué se refiere con que ese riesgo depende del resultado electoral?

— A que si Sergio Massa se mantiene competitivo, es decir, accede a la segunda vuelta con Milei como parecen indicar las encuestas, seguramente tratará de controlar ese riesgo. Si en cambio queda afuera, el escenario puede ser más incierto.

