Por qué Apple y The Beatles se demandaron mutuamente por más de 40 años

Como parte de sus gustos musicales, Steve Jobs amaba los temas de The Beatles y no dudaba en mencionarlo públicamente cuando podía. Incluso durante la demostración del primer iPod en su lanzamiento se animó a usar sus canciones.



Sin embargo, el proceso que tuvo que pasar para que tanto la compañía de tecnología como la banda británica se encuentren en un punto de equilibrio fue tedioso y estuvo marcado por demandas mutuas entre uno y otro. El motivo principal de estas se debía al nombre de la compañía y la incursión de Apple en el mundo musical.



De hecho la primera demanda del grupo a la empresa fundads por Jobs llegó durante el año 1978 pues en ese entonces Apple Corps (empresa holding formada por el grupo) y Apple Computers tenían un nombre similar y podrían confundirse eventualmente en caso de que The Beatles decidieran incursionar en el mundo de la tecnología en algún momento de sus carreras.

Sibien esta demanda se solucionó en 1981 con el pago de 80.000 dólares por parte de Apple Computers, hubo condiciones adicionales: la empresa de Jobs no tendría interés en ingresar al mundo de la música y Apple Corps no haría lo mismo con los computadores.

Aún así, Apple Computers no dejó de relacionarse con el negocio musical pues en el año 1986, con el lanzamiento del computador Apple II, la empresa de Jobs incorporó un sistema de chips de sonido que eran los más avanzados de su época. Con esto en mente, Apple Corps volvió a demandar y la empresa de Cupertino se vio obligada a realizar un pago incluso mayor: 26.5 millones de dólares.



Con el paso de los años y con el incremento en las capacidades tecnológicas de Apple, la marca empezó a desarrollar nuevos productos como el iPod, que si bien ingresaba al mundo musical, no competían en cuanto a la distribución de discos físicos o CD’s. Sin embargo, Jobs sí utilizó el logo de un disco para la tienda virtual iTunes, por lo que la banda demandó nuevamente a la empresa norteamericana.

El resultado de la batalla legal entre los años 2003 y 2005 finalmente favoreció a Steve Jobs, que pudo mantener el nombre de la tienda de música virtual además de su logo original. Pese a que la banda no estaba conforme con el resultado, en el año 2010 la música de The Beatles hizo su regreso a la plataforma de Apple.

Inteligencia artificial en el regreso de The Beatles

The Beatles fueron tendencia durante los primeros días de noviembre del año 2023 debido al lanzamiento de su último tema como banda titulado “Now and Then” y que tenía una característica particular: incluiría el uso de inteligencia artificial para ayudar en el proceso de producción y poder utilizar la voz de John Lennon como parte del tema.

Como parte del lanzamiento de su última canción como agrupación, The Beatles estrenaron un documental en el que Paul McCartney y Ringo Starr explicaron cómo pudieron producir nueva música con ayuda de la inteligencia artificial. “Now and Then” es el nombre del tema que tiene la voz original de John Lennon, pero que fue grabada hace más de 40 años, en 1978.

Durante los 12 minutos que dura el corto documental, los miembros restantes de la banda británica comentaron que en realidad esta canción estaba en producción (o al menos intentos de ello) desde el año 1995, cuando Yoko Ono, quien fue la esposa de Lennon entregó material del cantante a McCartney en una cinta titulada “Para Paul”. Sin embargo el problema que tenían era que la voz del cantante y la melodía del piano no podían separarse.



No fue si no hasta la producción de “Get Back”, la serie documental de The Beatles disponible en Disney+ y en la que se cuenta la historia del álbum Let it Be, que se presentó la oportunidad correcta. Según la banda “un sistema de software desarrollado por Peter Jackson (director) y su equipo, utilizado durante la producción de la serie documental, finalmente abrió el camino para desacoplar la voz de John de su parte de piano” “Durante la producción de Get Back le prestamos mucha atención al restauración, lo que finalmente nos llevó a desarrollar una tecnología que permitía separar diferentes partes de una grabación en componentes con ayuda del aprendizaje automático (inteligencia artificial)”, indicó Jackson en el corto documental

Con informacion de Infobae.