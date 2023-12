Guillermo Ferraro: “No se hace una inversión importante en infraestructura desde los noventa”

El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, confirmó que el Gobierno avanzará con la privatización o liquidación de empresas públicas ferroviarias y dio un diagnóstico tajante sobre la obra pública en el país, en el que advirtió que no se encaran proyectos relevantes desde la década de los años noventa. “Hace muchos años que no se hace una obra importante en Argentina”, sentenció.

En sus primeras definiciones tras la primera semana de gestión, Ferraro ratificó un rumbo en el que habrá una nueva metodología de financiamiento privado de las obras de infraestructura. Tras una reunión días atrás con empresarios, constructores y otros actores principales del sector, el ministro descartó tanto el sistema de Participación Público-Privada (PPP) -que fue impulsado sin éxito durante la gestión de Mauricio Macri- como la estrategia de aportar exclusivamente recursos estatales para este tipo de proyectos.

“Lo que intentamos es dar un giro de 180° en el rol del Estado y del sector privado en los proyectos de infraestructura. En los últimos 8 años apenas se dedicó el 1% del PBI en inversión de infraestructura. Esto se ha hecho con presupuesto público y con intermitencias. Ni por el porcentaje, ni por la forma y ni la estabilidad financiera se pudieron hacer proyectos importantes de infraestructura”, señaló el funcionario, en declaraciones a radio Mitre.

Según Ferraro, se comenzará a trabajar con proyectos que permita “actualizar la infraestructura vigente”, que se modernizará a través de “plazos de concesión prolongados” para el usufructo de esa inversión. El objetivo es “alcanzar el 5% del PBI” en esta área con recursos del sector privado, que es lo que el mecanismo que, según el funcionario, “se hace en el mundo”.

“No se hace una inversión desde lo noventa”, contrastó el funcionario sobre la situación del país en esta materia. Y continuó: “Hace muchos años que no se hace una obra importante en Argentina: no existen nuevos accesos a Buenos Aires, no existe una modernización de los puertos, siguen los ferrocarriles que están, las centrales hidroeléctricas tienen su amortización de los puertos. Ahí esta todo por hacer nuevamente”, describió.

La mirada está puesta en poner en valor toda la infraestructura que fue concesionada -corredores viales, ferrocarriles, centrales, etc.-, cuyos contratos empezaron a vencer a partir de 2015 y 2016 y se prolongaron con “tenencias precarias” o de “corto plazo”. “No se ha hecho inversión en estas obras por esta situación precaria”, consideró. “Vamos a volver a llamar a iniciativa privada para que presenten proyectos de modernización de la infraestructura existente y que se pueda amortizar a 20 y 25 años”, expresó.

Consultado sobre la gestión de las empresas públicas de su área, Ferraro confirmó que habrá una reestructuración del estatuto jurídico de las compañías con el fin de “mapearlas” y hacer un diagnóstico de ellas para identificar “aquellas que son rentables para ver las posibilidades de privatizar; las que definitivamente no son rentables y por lo que la intención es disolverlas; y las que son deficitarias pero pueden llegar a estar en equilibrio al aplicarle una ‘terapia’ de racionalización”.

El funcionario puso como ejemplo la intención de privatizar las empresas públicas de ferrocarriles, sobre las que aclaró que la orientación es que “todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga, y retirar al Estado de la economía”. “Lo que sucede es que hay distintas formas de hacerlo y distintas actividades e industrias del ferrocarril”, dijo.

Desde el punto de vista del ministro, entre las complejidades aparecen la existencia de estructuras que tienen más de treinta años y que se generaron con las antiguas privatizaciones. “Son cosas que se crean y jamás se disuelven”, afirmó, y puntualizó que “una cosa es el ferrocarril que transporta pasajeros y otra el de cargas”. “Cuando se privatizaron, se trató de traer el modelo europeo por el cual se creó una empresa que administre la infraestructura y otra que administre la operación ferroviaria. Eso estaba planteado así como un sistema que se llama open access, pero nunca se implementó. Es esto de que las vías estén a cargo de una empresa y que por ello cobre un canon a quien las use”, agregó en relación al posible modelo para la privatización.

“Hoy está todo mezclado y sobre esas dos estructuras más otras que se crearon, se crearon empresas de empresas y sobre eso una empresa madre que se llama Ferrocarriles Argentinos. Todo eso que está por arriba es burocracia que se ha creado de una manera inútil y que encarece todo el sistema”, consideró.

En el marco de la reestructuración del gasto estatal, Ferraro señaló que se busca lograr 30% de reducción del personal del Ministerio de Infraestructura y que “no se renueven” los contratos que terminan el 31 de diciembre. Y confirmó, además, el envío del Gobierno de un paquete de medidas y leyes en la próxima semana.

“Hay un paquete que podemos ponerle el título de ‘desregulación de la actividad económica’ y hay otro paquete que tiene que ver con la reforma del Estado”, planteó, y completó: “En ambos casos tienden a liberar y reducir el costo del Estado y liberar de obstáculos tanto producido por el Estado como dentro de la actividad económica”.

Con información de www.infobae.com