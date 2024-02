Dibu Martínez: "Si hay algo que me falta ganar con la Selección Argentina son los Juegos Olímpicos"

Emiliano Martínez habló sobre la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina. Luego de lo que fue la clasificación del seleccionado sub 23, el Dibu fue mencionado como uno de los jugadores mayores que podría meterse a la lista para jugar el torneo.

En una entrevista con el periodista Christian Martin para DSports, el actual arquero de Aston Villa dejó en claro que aunque le falte ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, cree que es el momento para que los jóvenes tengan su oportunidad en la Selección Argentina.

“Miré la final (el último partido de la ronda final del Preolímpico ante Brasil), me gustó el equipo y todo, y no sé (…) Si hay algo que me falta ganar con la Selección Argentina. Pero los jóvenes siempre necesitan la chance. Si a nosotros nos va bien en la Copa América y la ganamos, hay que dejarles el lugar a los chicos“, reflexionó el arquero campeón del mundo en Qatar 2022.

Respecto a esto último, Dibu Martínez aclaró que no se trata de que los chicos pasen a ser el recambio, sino que estén en París 2024. “No el recambio, pero en los Olímpicos si clasificaron y están en un buen momento, no hay que cambiar“, pensó.

Fuente: bolavip