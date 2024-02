Milei y Caputo definen la hoja de ruta para la inflación: con qué índice prevén llegar al mes de abril

El gobierno de Javier Milei comenzó a ver con preocupación las consecuencias sociales del programa económico de restricciones monetarias, salto inflacionario y recesión. El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió esta mañana con sus máximos colaboradores y estimó que la inflación de febrero rondará el 15% y la de marzo el 10%, para luego seguir en una tendencia a la baja.

Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, el secretario de Bíoeconomía, Fernando Vilella, estimó en estas conversaciones que la cosecha hará sentir su impacto positivo en abril. En ese sentido, en Economía estimaron que hacia junio comenzarán a salir del cepo cambiario.

Inflación y ayudas sociales: ¿Milei y Caputo evitarán que estalle la crisis?

La primera reacción positiva de una recuperación económica se espera en los sectores exportadores y que ellos traccionen luego a los sectores productivos y al mercado interno. Mientras tanto, la Casa Rosada apura a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para activar la entrega de alimentos y de ayudas a sectores vulnerables.

Por ejemplo, hoy fue el turno del anuncio de una ayuda a sectores medios de 70.000 pesos para la compra de útiles escolares que se cobrará con las asignaciones familiares y para trabajadores en relación de dependencia. El comienzo de clases y la suba de las cuotas de los colegios privados es una de las preocupaciones de la clase media.

Respecto de la inflación, en declaraciones a radio Rivadavia, Milei afirmó este viernes que "el momento más duro será entre marzo y abril", y luego "como se toca fondo, empezás a rebotar". Asimismo, adelantó que en las dos primeras semanas de febrero la inflación fue de 10%. La de enero fue del 20,6% y la de diciembre de 25,5%. Para Milei es importante mostrar una tendencia a la baja.

En Casa Rosada, señalaron a iProfesional que en Economía hubo reuniones para evaluar "cómo aguanta la gente hasta que lleguen los dólares y la perspectiva es que la inflación de febrero sea de 15%, menor a 20, y la de marzo ronde los 10, para despues seguir bajando". El humor de los sectores medios es un tema que preocupa a Caputo, quien es consciente de que muchas familias recurren a sus ahorros para pagar gastos corrientes que se disparan por la inflación.

Señalaron que "en abril se liquidarían los dolares de la cosecha y la expectativa es empezar a rebotar con los sectores exportadores, que ingresen dolares y comenzar a salir del cepo cambiario y mientras tanto hacer política social con Capital Humano". En eso el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, comienza a ganar protagonismo.

Sin embargo, en las últimas horas hubo fuertes ruidos en la cartera de Pettovello por la renuncia de dos funcionarios que todavía no habían sido designados, pero que venían trabajando en el área de comedores comunitarios. Son Pablo Rodrigué y Agustín Sanchez Sorondo.

Si bien algunas fuentes indicaron que Rodrigué sería designado como responsable de los comedores escolares en la Subsecretaría de Políticas Sociales, cerca de la ministra y de De la Torre aseguraron que se encontraba trabajando, pero no había sido designado y que renunció.

En materia social, la Casa Rosada lamentó que Milei posteara este jueves una nota periodística de El Economista que se titulaba: "Por el apretón monetario, inflación y recesión, ahorristas venden dólares para 'llegar a fin de mes'". La interpretación en la red X fue que Milei celebraba el desahorro de la clase media.

Milei ahora intenta instalar un horizonte de mayor esperanza. "Siguiendo las estimaciones del FMI, el momento más duro será entre marzo y abril y, a partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante", dijo Milei a radio Rivadavia.

Milei confirmó que dividirá el proyecto de la ley "Bases" en distintas partes y lo enviará al Congreso en diversos proyectos. Es decir la Ley ómnibus se convertirá en muchas "combis": "El Congreso no la ve, voy a volver a mandar el proyecto ómnibus en partes". "Estamos logrando bajar la inflación", dijo tajante.

El Gobierno marcó la hoja de ruta para la inflación

Precisó por eso que en las dos primeras semanas de febrero el índice "viene al 10 por ciento". Y señaló que fue un "éxito político enorme y rotundo" el fracaso de la ley "Bases" en el Congreso porque "ordena el plano electoral de acá al 2025".

Después del anuncio de que enviará el mega paquete de reformas dividido, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que el Presidente eliminará fideicomisos por unos 2.000 millones de dólares, pero no preciso cuáles ni cuántos.

"Hasta que no tengamos solidificado el equilibrio fiscal, nosotros nos vamos a relajar ni medio milímetro", dijo Milei y añadió: "Estamos logrando bajar la inflación. Logramos que la de diciembre fuera 25%, que caiga a 20% en enero y, si le restás los 7% de arrastre estadístico, estamos abajo de 15%. Los datos de febrero vienen al 10% y se derrumbó la curva de futuro del dólar".

Milei también confirmó que no fijará el salario mínimo por decreto ni convocará a las paritarias nacionales docentes.

Salario Mínimo y paritaria docente: Milei pateó la pelota a los gobernadores

"Estar fijando precios mínimos no nos gusta. No me van a ver fijando ningún precio", argumentó sobre definir por decreto un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, tras el fracaso de la reunión entre gremios y empresarios.

Sobre las paritarias docentes, en tanto, señaló: "La educación, la salud y la seguridad son responsabilidad de las provincias. País federal".

El conflicto por el envío de alimentos a los comedores escolares sigue generando cortocircuitos en Capital Humano y este jueves se conoció la renuncia de Rodrigué y Sanchez Sorondo. Entre los dirigentes de los movimientos sociales no eran conocidos y tanto Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, como Silvia Saravia, de Libres del Sur, aseguraron a iProfesional que los alimentos todavía no fueron enviados.

Belliboni teme que haya estallidos sociales si la situación se prolonga, mientras que en Economía aseguran que Pablo De la Torre y Pettovello quieren evitar que la ayuda social pase por los dirigentes piqueteros, o los "gerentes de la pobreza", y llegue en forma directa a los comedores.

"Hay mucha gente valiosa trabajando en esa área, estamos registrando y verificando los distintos comedores y firmando convenios con Cáritas, Aciera y otras ONGs de todo el país, para dar una transferencia directa al comedor, sin intermediarios. Por eso nos putean", señaló un alto funcionario cercano a Pettovello.

* Para www.iprofesional.com