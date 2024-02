La tajante postura de Javier Milei sobre el Superclásico: "Hasta que no vuelva Macri, Boca me da igual"

El próximo domingo a partir de las 17 horas River y Boca estarán disputando una nueva edición del Superclásico en el Más Monumental por la fecha 7 de la Copa de la Liga en el cruce de los interzonales en donde todo el país estará vibrando al ritmo de los derbys.

En tal sentido, Javier Milei, el presidente de la República Argentina quien se encuentra de viaje en Estados Unidos, confesó que no podrá seguir el partido por cuestiones laborales, sin embargo, reveló que no le interesa seguir al club de la Ribera: "Me da lo mismo el resultado porque dejé de ser hincha de Boca".

"No voy a poder verlo porque voy a estar volviendo de Estados Unidos. Pero me da lo mismo el resultado porque dejé de ser hincha de Boca", aseguró en declaraciones televisivas.

El mandamás del partido político, La Libertad Avanza, reafirmó que volvería a ser hincha Xeneize hasta que "vuelva la gloriosa época macrista".

No es la primera vez que Javier Milei muestra su apoyo hacia el ex mandatario Xeneize y ex presidente, Mauricio Macri, quien fue su aliado en las últimas elecciones nacionales que derivaron en el triunfo electoral del candidato libertario.

En los pasados comicios en el club de la Ribera, Milei manifestó su apoyo expresamente por la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri, los opositores de Juan Román Riquelme.

Fuente: 442