Las 4 técnicas que más usan los estafadores virtuales

Buscar citas, encuentros románticos o incluso al amor de tu vida en Internet ya es algo normal. Redes sociales, WhatsApp y aplicaciones de citas son la opción número 1 para millones de personas a la hora de comenzar a conocer otra persona. Y los delincuentes encontraron en esta tendencia un terreno fértil para concretar estafas de todo tipo.



A través de perfiles falsos, fotos atractivas e historias convincentes, esta nueva generación de malhechores digitales buscan ganarse la confianza de sus potenciales víctimas. Así, despliegan una serie de estrategias y técnicas para engañar a inocentes y quitarles pertenencias, dinero y hasta la dignidad.

Cada año, millones de personas caen en estafas virtuales, con pérdidas globales que ya suman miles de millones de dólares. Y Argentina no es la excepción: es uno de los países donde más crecieron las estafas digitales.

Especialmente en sitios de encuentros y aplicaciones de citas, los ciberdelincuentes planean ingeniosas artimañas que muchos desconocen. Para poder detectarlas y evitar caer en estos engaños, es importante estar atento a las señales y conocer cuáles son las estafas más peligrosas.

Las 4 estrategias que más usan los ciberdelincuentes en las redes sociales y las apps de citas para engañar a sus víctimas

1. Suplantación de identidad

La más común de las estafas es la busca engañar a víctimas con perfiles falsos de personas inexistentes. Ciberdelincuentes inventan una identidad, generalmente alguien muy exitoso y con mucho dinero, como médicos, empresarios, traders. Utilizan fotos de bancos de imágenes, o modelos de otros países, que usualmente son atractivos y de muy buen físico.

Así, ilusionan con promesas de regalos y viajes, y manipulan con falsas propuestas de matrimonio, por ejemplos. Y luego de varios pretextos y piden dinero para salir de una emergencia, por ejemplo. Después de que la víctima hizo la transferencia, pueden seguir con alguna otra excusa para sacarles más, o bloquearlo y desaparecer.

2. Regalos y promesas

En este tipo de estafa, los ciberdelincuentes diseñan una estrategia para lograr una conexión emocional falsa con la víctima. Crean falsas expectativas en el otro, le prometen citas o encuentros sexuales, salidas románticas y hasta matrimonio.

Sin embargo, antes del encuentro le piden a la víctima costosos regalos, como vestidos de diseñador, joyas, dispositivos electrónicos como smartphones de alta gama o hasta transferencias de dinero para realizar compras o comprar pasajes para asistir a una eventual cita.

Generalmente, empiezan con un regalo pequeño y luego van sumando presentes cada vez más costosos, para cuando ya no pueden sacarle más dinero, desaparecer.

3. Sextorsión

Una peligrosa técnica, que juega con la integridad y la privacidad de la víctima, es la amenaza de publicación de fotos íntimas. Luego de entrar en confianza, una práctica común, pero para nada recomendable, es el envío de imágenes privadas. Para mucha gente, se trata de un juego sexual consentido. Pero en ocasiones, del otro lado está una persona que no es quien dice ser. Y cuando se hace de las fotos, extorsiona a la víctima y le pide dinero de manera frecuente por no publicarlas.

Así, consiguen una especie de “sueldo” de la víctima, que prefiere pagar a que sus imágenes privadas no salgan a la luz.

4. Falsas inversiones

Luego de haber generado un ámbito de confianza, el estafador suele “confesarle” a la víctima un falso secreto sobre un negocio, un dato de una inversión generará increíbles ganancias o información privilegiada de finanzas. Así, busca que la otra persona tenga intriga y quiera participar.

Para ello, le muestra sus ganancias, las cosas que pudo comprarse y demás. Todo falso. El único objetivo es lograr que la víctima caiga y le “preste” el dinero para la inversión, luego de lo cual, como siempre, desaparecerán y la víctima nunca más volverá a ver ni su dinero, ni a la otra persona.

Consejos para evitar estas estafas

En principio, no todas las personas que están del otro lado en las redes sociales y las apps de citas son delincuentes. Ocurre lo mismo que en la calle o en cualquier ámbito. Para disfrutar de estas aplicaciones simplemente hay que mantenerse atento y seguir una serie de buenas prácticas de prevención:

Desconfiá de perfiles demasiado perfectos: no todas las personas que encontrás en línea son quienes dicen ser.

Investigá a la otra persona antes de dar información personal. Tomate tu tiempo antes de confiar en él o ella.

No compartas fotos íntimas sin antes conocer a quien se las enviás.

No hagas transferencias de dinero a personas que no conocés en persona.

Protegé tu información personal y financiera. Nunca compartas contraseñas.

Si algo te parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

