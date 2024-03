Así quedaron los cuartos de final de UEFA Champions League 2023/2024

Este mediodía europeo han sido emparejados los duelos de cuartos de final de la Champions League. UEFA celebro su último sorteo de la temporada en Nyon para terminar demarcar el camino a la final de la Copa de Europa 2023/2024. Así se jugará lo que queda de Liga de Campeones hasta el mes de junio. Partidazos de primer nivel en el viejo continente.

Arsenal vs. Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund

Real Madrid vs. Manchester City

Paris Saint Germain vs. Barcelona

Los Gunners vuelven a medirse contra una potencia. Abren la serie en el Emirates para cerrar en Múnich. El vencedor de la serie jugará contra el ganador del Real Madrid vs. Manchester City. ¿El último precedente entre ambos? Un global de10-2 en la temporada 2016/2017 por los octavos de final. Harry Kane ante el máximo rival del Tottenham. Morbo servido.

Atlético de Madrid vs. Dortmund

Todo empieza en la capital española y cierra en Westfalia. Atlético y Dortmund festejan un sorteo donde la suerte jugó de su lado. Vuelven a verse las caras dos clubes que ya coincidieron en la fase de grupos de la campaña 2018/2019. En aquella ocasión fue un triunfo por bando. 2-0 para los del Cholo en Madrid y 4-0 en Alemania a favor del Borussia. Definen un lugar en Wembley ante el ganador de Barcelona vs. PSG.

Real Madrid vs. Manchester City

Se viene el cuarto round entre Guardiola y los Merengues en Europa. 2-1 a favor del catalán hasta la fecha y con los precedentes del doblete de Messi o el 4-0 del año pasado en el Etihad en el aire. Todo se cierra en Reino Unido, donde veremos si los hombres de Carlo Ancelotti evitan o no la candidatura al bicampeonato de los skyblues. Es la serie de cuartos más esperada.

Paris Saint Germain vs. Barcelona

Un partido en clave culé. Xavi vs. Luis Enrique en los banquillos y con dos clubes buscando su primera semifinal desde la pandemia. La serie se cierra en un Montjuic que recibirá al último DT que levantase una Champions en el Camp Nou. ¿Kylian Mbappé y su primer duelo ante Barcelona como jugador del Real Madrid?

Fuente: Bolavip