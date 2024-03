Diana Mondino le bajó el tono a las disputas de Milei con Petro y López Obrador: “No afectan a las relaciones entre los países”

La canciller, Diana Mondino, habló por primera vez de las disputas diplomáticas que esta semana se libraron entre la Argentina, Colombia y México por declaraciones de los presidentes de los tres países, Javier Milei, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. Lejos de querer escalar el conflicto, la funcionaria del gobierno libertario le bajó el tono a la crisis y afirmó que “no va a afectar las relaciones de largo plazo”.

“La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes. No tenemos que confundir el país, la nación, y lo que opinen los presidentes. Las opiniones no afectan las relaciones entre ambos países. No tenemos un tema de Estado, es de personas. Las cuentas (de redes sociales) son personales”, dijo Mondino en diálogo con TN.

De esta manera, la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno argentino intentó distender un conflicto que en las últimas horas pasó de cruces verbales a una decisión concreta del gobierno colombiano, que ordenó retirar a su embajador y pidió la expulsión de los diplomáticos argentinos en su ese territorio.

Además, este mismo jueves Gustavo Petro había retomado la disputa y lejos de enfriar sus comentarios, volvió a apuntar contra Milei, vinculándolo a “una nueva experiencia neoliberal” que podría “terminar en fracaso”.

Javier Milei, en tanto, también se había mostrado intransigente al asegurar que su actitud y sus declaraciones son una reacción frente a ataques previos tanto de Petro como de López Obrador. Todo el conflicto, que no es nuevo, se había reavivado por una entrevista del presidente argentino con CNN, en donde ratificó que califica a Petro como un “comunista asesino”.

En su primera intervención sobre el tema, la Canciller Mondino también entregó una pista de cuál podría ser uno de los argumentos para lograr acercar posiciones. En efecto, mencionó al pasar que el Presidente Milei usó el tiempo pasado, es decir la palabra “fue” para señalar que Gustavo Petro tuvo un pasado guerrillero, dando a entender que ya no lo tiene. “Es algo que el propio Petro ha reconocido”, agregó la Canciller.

La postura de Mondino a lo largo de su primera referencia al tema fue, en todo momento, direccionada a bajar el tono de los cruces entre los jefes de Estado, y comparó a las relaciones entre los países con un transatlántico, que no va a cambiar de curso de forma intempestiva, si no que se trata de algo establecido a largo plazo. “De ninguna manera, no se han roto relaciones. En el mundo diplomático hay varias etapas. La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes”, aseguró.

En ese razonamiento. la Canciller indicó dos situaciones concretas. Por un lado, Argentina no ha recibido formalmente la comunicación de Colombia acerca del retiro de su embajador, ni la petición de hacer lo propio con los diplomáticos nacionales en aquel país. Queda abierta así la posibilidad, según se infiere, de que el comunicado de Colombia aún pueda ser revertido. Mondino aseguró estar trabajando en ese sentido.

Por otro lado, la Canciller explicó que su trabajo se ciñe a una posición profesional, que intentará exponer la relación comercial y de lazos históricos que Argentina y Colombia mantienen tradicionalmente. “En Argentina estuvimos expuestos durante mucho tiempo a que las opiniones lleven al país de un lado a otro. Javier Milei es republicano, ha hecho campaña con la Constitución en la mano. No escalaremos esto”, explicó Mondino.

Finalmente, la funcionaria nacional dijo, a título personal, que su intención es bajarle los decibeles a los cruces entre los jefes de Estado. “No es conducente para nadie”, reiteró.

