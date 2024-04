Marcelo Bielsa no descarta a Edinson Cavani para la Copa América: "Es convocable"

La Copa América de Estados Unidos 2024 cada vez se acerca más, y en este contexto, Marcelo Bielsa anticipó qué va a pasar con Edinson Cavani en la Selección de Uruguay.

Luego de superar su sequía de cara al gol y cambiar críticas por aplausos, el Matador volvió a ser ese artillero que esperaba toda la gente de Boca Juniors, motivo por el cual comienza a cobrar fuerza la chance de que dispute la Copa América.

Si bien tanto él como Luis Suárez estuvieron ausentes en varias listas de citados de Bielsa, aún no pierden las esperanzas para jugar el torneo continental. Y de hecho, el Loco les abrió las puertas hace pocas horas.

"Cavani y Suárez son convocables. Lo contrario sería que yo dijera que no los voy a convocar. Nunca lo dije ni lo voy a decir. Veo los partidos y tomo decisiones", dijo Bielsa.

Y luego se mantuvo en la misma sintonía con una frase contundente: "No hay ningún partido de ellos que no haya visto".

El fixture de Uruguay para Copa América 2024

23/06 - 22 hs: Uruguay vs Panamá

27/06 - 22 hs: Uruguay vs Bolivia

01/07 - 22 hs Estados Unidos vs Uruguay

Fuente: 442