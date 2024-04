La chicana de Ramón Díaz a la hinchada de Fluminense tras la derrota del Vasco da Gama: "Parecía pandemia"

En el marco de la fecha 3 de la Serie A del Brasileirao, en el estadio Maracaná, con goles de Ganso y Matheus Martinelli, el Fluminense venció por 2 a 1 al Vasco da Gama, que descontó a través del argentino Pablo Vegetti, en una nueva edición del clásico de los millones.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Cruzmaltino, Ramón Díaz, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos, que acumulan su segunda derrota consecutiva, y también fiel a su estilo, chicaneó a su rival.

“A mí lo que me sorprendió es que en un clásico tan importante de Río de Janeiro, haya tan poca gente. Me sorprendió, no sé el motivo, no lo puedo decir porque no sé el motivo. Es una lástima porque es un espectáculo en donde dos equipos tienen mucha torcida, muchos fans”, comenzó explicando por la ausencia de gente en el estadio.

Y agregó comparando con la hinchada de su equipo: “Desde Vasco podríamos haber llenado toda la tribuna, pero no sé el motivo. Me sorprendió porque parecía que estábamos en pandemia, pero bueno, me gusta que si tenes la posibilidad, que el estadio esté lleno. Si a Vasco le das la mitad del estadio la va a llenar, no sé por qué eso no se puede”.

Por otro lado, en cuanto al momento futbolístico del equipo comandado por Ramón Díaz, luego de quedar eliminado en semifinales del Campeonato Carioca, comenzaron con el pie derecho en el Brasileirao gracias a un triunfo en el debut, pero no pudieron mantener el nivel, ya que perdieron en sus últimas dos presentaciones.

Para este año, el Vasco intentará mejorar su campaña con respecto a la temporada pasada, en la que peleó por la permanencia hasta la última fecha, y de la manó de Ramón se salvó gracias a la victoria contra Red Bull Bragantino por 2 a 1 en condición de local, condenando así al Santos a jugar en la Serie B.

Fuente: bolavip