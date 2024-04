Le ganó un premio Puskas a Messi y ahora busca venderlo para poner un insólito negocio

A lo largo de su carrera, Lionel Messi no solo se destacó a nivel colectivo, ganando todas las competencias que disputó tanto en sus clubes como en la Selección Argentina, sino que también lo hizo en lo individual, ganando varios galardones, tales como el Balón de Oro o el The Best.

Uno de los pocos premios que no logró ganar el astro argentino, fue el Premio Puskás entregado por la FIFA, que galardona al mejor gol de la temporada. Quien sí logró ganárlo en la terna del 2015, fue el brasileño Wendell Lira, quien ahora confesó que vendería su distinción.

“Es un premio que probablemente Messi no tendrá. Mi nombre ya está en la historia, así que si aparece una propuesta para subastarlo y ganar dos millones de reales, ¿por qué no? Aceptaría 500.000 reales y montaría mi propio instituto de videojuegos en Goiania“, comentó en una entrevista con Cartoloucos.

Este tanto con el que Wendell Lira ganó el Puskás, se dio en la Serie D de Brasil, cuando el delantero jugaba para Goianesia, y que le marcó un verdadero golazo a golazo de chilena ante Atlético-GO, en el que tras un pase frontal que lo dejó mano a mano con el arquero, definió con una magnífica acrobacia y puso la pelota junto a un palo.

Gracias a este golazo, el brasileño venció en la terna a Lionel Messi, quien en esa misma temporada le hizo un golazo al Athletic Bilbao en la final de la Copa del Rey 2015, y al italiano Alessandro Florenzi, quien jugando para la Roma le hizo un gol de mitad de cancha al Barcelona por la Champions League.

Fuente: bolavip