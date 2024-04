Se define el cuarto integrante del grupo de la Selección Argentina en París 2024

La Selección Argentina que comanda Javier Mascherano se ganó el derecho de participar en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 (del 24 de julio al 9 de agosto), gracias al segundo puesto que se adjudicó en el Campeonato Preolímpico de Venezuela (además de quedarse con uno de los dos cupos fue el único participante invicto).

Y tras el sorteo que realizó la FIFA en marzo, quedó establecido que la Albiceleste (bicampeón olímpico) encabeza el Grupo B, el cual compartirá con Marruecos (campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23), Ucrania (semifinalista de la Eurocopa Sub 21) y el tercero de la Copa Asiática Sub 23, el cual está a punto de develarse.

Es que a raíz de la Semifinal del certamen que organiza la AFC, surgió el cruce del que saldrá el último contrincante de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos. Indonesia (que perdió con Uzbekistán 2 a 0) e Irak (que cayó con Japón por el mismo resultado) se medirán este jueves en el Abdullah bin Khalifa Stadium. El que gane, ya sacará pasaje para París 2024.

En tanto que el perdedor jugará un repechaje contra Guinea para ver cuál de los dos irá al Grupo A, compuesto por Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Del mismo modo, el ganador de la Final de la Copa Asiática Sub 23 que disputarán Uzbekistán y Japón se sumará al Grupo D con Paraguay, Malí e Israel, y el perdedor se acoplará al Grupo C con España, Egipto y República Dominicana.

Fuente: bolavip