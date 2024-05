Luis Suárez llega a 500 goles en clubes: ¿A cuántos está de Messi o Cristiano Ronaldo?

A sus 37 años Luis Suárez vive una segunda juventud por Inter Miami. La llegada del uruguayo a La Florida supone un nuevo paso en el proyecto ideado por David Beckham que empieza a comandar la MLS. El pasado fin de semana el Pistolero llegó a los 500 goles solo en clubes. Suma tremenda, que hace honor el recorrido del charrúa y que pone un claro límite para alcanzar a los Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. ¿A cuántos está de La Pulga o CR7?

El hat-trick ante New York Red Bull fue la clave para alcanzar este piso de goles. Repetimos que solo hablamos del fútbol de clubes y que no tomamos en cuenta los hasta 68 gritos sagrados que el delantero ha dado por la Celeste. 20 para Nacional de Uruguay, 15 en Groningen de Holanda, 111 para Ajax, 82 por Liverpool, 198 como jugador del Barcelona, 34 en Atlético de Madrid, 29 en Gremio y 12 en Inter Miami componen el camino. No son muchos los delanteros que en este fútbol de élite han podido siquiera rozar dichas cifras. 501 para el nacido en Salto.

Para que nos hagamos una idea Robert Lewandowski tiene 591. Karim Benzema no pasa los 450 y mitos como Zlatan Ibrahimovic se quedan en 511. Con estos monstruos se mide Luis Suárez desde hace más de 15 años y todo ello en plena era de los Messi o Cristiano Ronaldo en la élite. Por supuesto que queda tiempo para disfrutar de Lucho pero, ¿Cuántos goles le separan del argentino o el goleador de Madeira? Parece imposible rozar sus registros.

Empecemos con el argentino. Desde su debut en el 2004 Messi ha jugado un total de 878 partidos a nivel de clubes. Su paso por Barcelona, PSG e Inter Miami ha dado para historias de todo tipo y un total de 727 goles en equipos. A Luis Suárez le separan 226 de su compañero en La Florida. La mejor versión de ambos para algunos, se dio justamente en esas seis temporadas donde el conjunto culé ganó ligas, copas, Mundiales de Clubes y una Champions que hasta la fecha sigue siendo la última que haya visto el Camp Nou a nivel masculino. La Pulga se encuentra lejos, pero con CR7 la distancia es incluso mayor.

Cinco para Sporting de Portugal. 145 en Manchester United durante años tan gloriosos como difíciles de Old Trafford. Un total de 450 para Real Madrid y otros 101 en Juventus. Si a esto le sumamos los 61 que lleva en 65 partidos por Al-Nassr de Arabia Saudita, CR7 llega a un total de 762 gritos sagrados. España, Portugal, Inglaterra, Riad o Turín han disfrutado como pocos del que para muchos es el mejor delantero de todos los tiempos. Luis Suárez necesitaría 261 para llevar al mismo escalón de CR7.

¿A la Copa América?

DSports Uruguay permite soñar a muchos. Tras entender que sus tiempos por la Celeste se habían terminado en Qatar 2022, desde tierras charrúas desvelan que Marcelo Bielsa incluiría a Luis Suárez en la lista provisional de convocados para Estados Unidos 2024. Lo visto por Miami en estas semanas justifica un llamado que ilusiona a más de uno con repetir lo visto en Buenos Aires por el 2011.

El dato de GOAT de Messi

Gracias a sus cinco asistencias ante New York La Pulga llega a un nuevo nivel. Se convierte en el primer jugador de la historia de este juego desde que existen registros en alcanzar 18 temporadas consecutivas con dobles dígitos en tanto goles y asistencias. Correcto, desde el 2007 Messi suma como mínimo 10 tantos y 10 pases de gol cada 12 meses. Un ejemplo más del legado que Lionel Andrés ha dejado en este juego.

Fuente: Bolavip