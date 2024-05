El heredero de Pep Guardiola que postpone la llegada de Marcelo Gallardo al fútbol europeo

Marcelo Gallardo espera. La salida del argentino del Al-Ittihad era ya un secreto a voces por unas tierras Saudíes donde los objetivos estuvieron lejos de cumplirse. A lo largo de las últimas semanas se habló de la posibilidad de ver al ex River Plate finalmente en Europa. Un destino donde ya sonó con fuerza hace no mucho tiempo vuelve a quedar descartado salvo giro de 180 grados. Un heredero de Pep Guardiola apunta a quedarse con el cargo.

Apenas 32 partidos duró la aventura del Muñeco por Oriente Medio. 15 victorias, 13 derrotas y 4 empates componen el paso de Gallardo por un Al-Ittihad que ya queda en el pasado. A lo largo de las últimas semanas revivió el rumor de ver al ex River por una ciudad de Sevilla donde la marcha de Quique Sánchez Flores fue confirmada hace solo unos días. Pese al apoyo que Marcelo encuentra dentro del Rey de la Europa League por la figura del director deportivo Victor Orta, el cargo pasaría a manos de uno de los discípulos de Guardiola y su estilo.

Xavier García Pimienta sería el elegido según portales como Relevo. El actual entrenador de Las Palmas apunta a un Ramón Sánchez Pizjuán donde recuperar la mejor versión del Sevilla es el objetivo. Hablamos de un hijo del Barcelona, con paso por un filial donde coincidió con jugadores como Alejandro Balde, Ansu Fati o Thiago. Incluso jugó alrededor de Pep Guardiola en un primer equipo donde ambos hicieron parte de la plantilla 1995-1996. Años después volvería a la entidad para dirigir sus juveniles.

Desde el 2003 hasta el 2021 estaría García Pimienta puliendo joyas del Barcelona. Su marcha se dio en un contexto curioso y donde de manera fulminante dejaría el cargo para que Rafa Márquez tomase las riendas del Barcelona B. Sus 41 partidos en Las Palmas, acompañados de un fútbol vistoso como de posesión, convencen al Sevilla por estas horas y a pesar de las voces que piden a Gallardo en la capital de Andalucía. Victor Orta repetimos, tiene más que buenas consideraciones sobre el argentino.

Marcelo Gallardo se encontrará libre de decidir su futuro en algunos días. Los rumores alrededor de su próximo paso han venido desde diversos rincones de Europa. Milán, Nápoles, PSG, Mónaco, España y hasta una carrera política en River Plate componen el ruido general alrededor de un entrenador que ya espera por nuevos desafíos de cara a la próxima temporada. Sevilla salvo sorpresa, volverá a quedar relegado como lugar de destino.

“Un nuevo Guardiola”

Así definen en Las Palmas a quien puede tomar las riendas en Sevilla. García Pimienta supone uno los entrenadores más valorados de la presente temporada en España. Pese a los malos resultados del último trimestre, llegó a poner a un recién ascendido como los canarios a las puertas de los torneos UEFA en el mes de febrero. El propio Pep y en diciembre se rendía a su figura: “Quiero felicitarle por su trabajo, está haciendo una temporada impresionante”.

¿Por qué no llegó Gallardo a Sevilla antes?

“Lo puse a consideración del Consejo de Administración. No sé si llegamos en un momento en el que nuestro proyecto era algo que podía acordarse entre todos, incluyendo a Marcelo. Yo creo que él estaba esperando algo diferente o nosotros no fuimos capaces de acercarnos a su nivel. Porque Gallardo está en un primer escalón de técnicos en el mundo”, palabras textuales del director deportivo Victor Orta en La Nación. Marcelo y el Rey de la Europa League, de momento lejos una vez más.

Fuente: bolavip