Crimen del peluquero

Abel Guzmán, el asesino del colorista Germán Medina en una peluquería de Recoleta, fue detenido este miércoles tras estar más de dos meses prófugo. El hombre, de 43 años, se encontraba prófugo desde el 21 de marzo cuando cometió el crimen.

En las últimas horas, se conoció un nuevo video grabado por una cámara de seguridad de la entrada de la peluquería. En la filmación a la que accedió TN se puede ver a los trabajadores huyendo y al detenido increpando a Facundo Verdini, el dueño del establecimiento.

Consultado sobre si él era el blanco principal de Guzmán, Facundo expresó: “La verdad que no lo sé, porque no sé qué pasaba por la cabeza de ese psicópata. Yo estaba al lado y si no me corría podía haberme matado. Ahora no voy a parar hasta que sea condenado a perpetua”, dijo en diálogo con TN.

Sobre la detención, contó: “Me enteré por teléfono, por la cantidad de mensajes que me llegaron, pero yo estoy trabajando y no vi la tele ni sé nada de las noticias. Pero me da alegría saber que lo agarraron. Lo que más me llamó la atención era que estaba a 10 minutos de mi trabajo”, agregó.

Guzmán llevaba dos meses siendo buscado y una vecina lo vio cortando el pasto en la casa de una jubilada en Moreno. Llamó al 911 y alertó a la policía dónde se escondía el asesino. El hombre fue atrapado el miércoles por la Policía Bonaerense y su apariencia ya no era la misma: tenía barba y el pelo más largo.

“Nunca sospeché”: la versión de la dueña de la casa en la que se escondía el asesino del peluquero

La dueña de la casa en la que se escondía el acusado explicó a TN que nunca supo que se trataba de un hombre que era buscado por la policía. “Este señor vino de la nada. Yo no tenía idea de quién era”, sostuvo Rosa, y explicó que el acusado se presentó en la puerta de su casa para ofrecerle un trabajo y que ella aceptó.

“Solo estuvo acá tres días. Durmió acá y yo nunca sospeché nada. Yo miro la televisión, pero no sabía quién era él”, insistió la mujer, que enseguida desistió de seguir hablando del caso y pidió que dejaran de filmarla.

Alejandro Cipolla, el abogado de Facundo Verdini, señaló la probabilidad de la participación de terceros que lo hayan ayudado a permanecer prófugo. “Lo llamativo es que la señora que lo denuncia dice que fue recomendado por un amigo de él para que le alquilara la vivienda. Es decir que ahí ya tenemos una persona que lo encubrió”, sostuvo.

“Ahora va a ser clave los teléfonos celulares y ver quienes fueron las personas que lo ayudaron. Se va a solicitar la detención de esas personas, porque más allá del encubrimiento, fueron cómplices de un asesino y no deberían estar en libertad”.

Fuente: TN