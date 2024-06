¿Qué canal de TV transmite Cerúndolo vs. Djokovic por Roland Garros?

Francisco Cerúndolo y Novak Djokovic van a captar toda la atención de la actividad tenística del lunes en Roland Garros. Por los octavos de final del segundo Grand Slam del año, el argentino se encontrará ante el desafío más importante de su carrera: romper la barrera de la cuarta ronda en un Major y hacerlo ante nada más y nada menos que el líder del ranking internacional. Programado para el tercer turno de la Philippe Chatrier, el encuentro promete emociones fuertes

Hora y cómo ver por TV y online el partido entre Francisco Cerúndolo y Novak Djokovic

Aproximadamente a las 11 de la mañana en horario argentino, los dos tenistas saldrán a la cancha más imponente del certamen parisino que se emplaza en el barrio de Bois de Boulogne. Y los todos aquellos que desean verlo lo podrán hacer a través de ESPN2 y Star+. Además, podrás seguir el minuto a minuto en la web de Olé.

Djokovic elogió a Cerúndolo; Fran se ilusiona con la gloria

"Tengo mucho respeto por él, es un gran jugador y una gran persona. Dos hermanos que llegaron juntos al tour (por Juan Manuel). Es muy consistente, no tiene muchas debilidades en su juego. Es argentino, así que conoce el polvo de ladrillo muy bien. Tengo que recuperarme porque voy a tener que correr", explicó el serbio, luego de haber derrotado a Lorenzo Musetti a las 3 de la madrugada.

Por su parte, Fran había dicho tras el triunfo ante Tommy Paul y antes de enterarse del rival para la cuarta ronda. "Me gustaría jugar con Djokovic... Sería un lindo premio. No sé cuántas chances voy a tener de hacerlo", comentó.

El camino de Cerúndolo en Roland Garros

R1: triunfo ante Yannick Hanfmann (85º) por 6-3, 6-3 y 6-4.

R2: triunfo ante Filip Misolic (243º) por 6-2, 7-6 (2) y 6-0.

R3: triunfo ante Tommy Paul (14º) por 3-6, 6-3, 6-3 y 6-2.

El camino de Djokovic en el Abierto de Francia

R1: triunfo ante Pierre Hughes Herbert (142º) por 6-4, 7-6 (3) y 6-4.

R2: triunfo ante Roberto Carballés Baena (63º) por 6-4, 6-1 y 6-2.

R3: triunfo ante Lorenzo Musetti (30º) por 7-5, 6-7 (6), 2-6, 6-3 y 6-0.

Primer duelo entre ambos

Hasta el momento, no se registran antecedentes entre ambos jugadores. Y Cerúndolo, que registra ocho triunfos ante jugadores top 10, buscará dar el golpe ante el serbio, que no registra derrotas contra jugadores argentinos desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 ante Juan Martín del Potro.

Los otros partidos del día en Roland Garros

En el cuadro masculino, Alex De Miñaur (11º) abrirá, a las 7.15 aproximadamente, la jornada contra Daniil Medvedev (5º). Luego, a las 10.30 aproximadamente, Casper Ruud (7º) se medirá con Taylor Fritz (12º) y, en el turno nocturno, a las 15.15, Alexander Zverev (4º) cerrará el día contra Holger Rune (13º) en un encuentro que promete ser un partidazo.

Por otro lado, en el torneo femenino, habrá cuatro cotejos para darle cierre a la cuarta ronda: a las 6, Elina Avanesyan (70ª) vs. Jasmine Paolini (15ª); mismo horario para Elena Rybakina (4ª) vs. Elina Svitolina (19ª); a las 7.15 será el momento de Emma Navarro (24ª) vs. Aryna Sabalenka (2ª); y el día entre las mujeres lo culminarán Varvara Gracheva (88ª) vs. Mirra Andreeva (38ª).

Todos los partidos se podrán ver por Star+, ESPN2 y ESPN 3.

Fuente: ole.com.ar